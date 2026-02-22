Juan Ayuso conquista a lo grande la Vuelta al Algarve

Juan Ayuso, Lidl - Trek, Volta Algarve - Europa Press/Contacto/Nico Vereecken

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Juan Ayuso (Lidl-Trek) se impuso este domingo en la quinta y última etapa de la Vuelta al Algarve al esprint, para conquistar también la general defendiendo su liderato.

Ayuso, en su debut con el Lidl-Trek, protegió su maillot amarillo atacando, y liderando un último asalto entre Faro y el Alto do Malhao, 153 kilómetros. Oscar Onley (Ineos Grenadiers) quiso la victoria en los 200 últimos metros, pero Ayuso reaccionó rápido al ataque del británico y se llevó la victoria casi sobre la línea.

El ciclista catalán, ganador de la Vuelta al País Vasco (2024) y la Tirreno-Adriático (2025), era líder desde la segunda etapa en Fóia y se quedó la ronda portuguesa por delante 14 segundos del francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) y casi un minuto con el portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG).