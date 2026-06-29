Juan Ayuso lidera el Lidl-Trek para el Tour de Francia con salida en Barcelona - LIDL-TREK

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo Lidl-Trek ha presentado este lunes en Barcelona la formación con la que disputará el Tour de Francia 2026, en el marco de la Grand Départ que tendrá lugar en la capital catalana el próximo 4 de julio, con el español Juan Ayuso y el canadiense Derek Gee entre sus principales incorporaciones.

La escuadra afronta la ronda francesa con un bloque que incluye a corredores como Mads Pedersen, Mattias Skjelmose, Quinn Simmons o Carlos Verona, además de los nuevos fichajes, en un proyecto que busca pelear por el maillot amarillo y las victorias de etapa.

El acto en Barcelona se enmarca en la apuesta del equipo por reforzar su presencia global y aprovechar la salida del Tour desde la ciudad, donde del 1 al 6 de julio se desarrollarán distintas actividades de promoción, incluida una zona para aficionados en el Moll de la Barceloneta.

Desde 2025, Lidl es accionista mayoritario del equipo junto a Trek, en una alianza que ha impulsado el crecimiento deportivo y estructural de la formación, que cerró 2025 en el podio del ranking mundial UCI y aspira a consolidarse entre las grandes referencias del pelotón.

Durante la presentación, Juan Ayuso ha destacado la importancia de disputar su primer Tour con el equipo y ha subrayado la motivación de arrancar en Barcelona, mientras la organización ha reivindicado el proyecto como un ejemplo de unión entre deporte, nutrición y estilo de vida saludable.