Juan Cruz no continuará en Osasuna tras seis temporadas

Archivo - Juan Cruz of CA Osasuna in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between CA Osasuna and RCD Espanyol at El Sadar stadium on May 18, 2025, in Pamplona, Navarra, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Osasuna y el defensa español Juan Cruz finalizarán su relación contractual el próximo 30 de junio, poniendo fin a una etapa de seis temporadas en las que el futbolista ha disputado un total de 164 partidos oficiales con la camiseta 'rojilla', informó este martes la entidad navarra.

"El CA Osasuna quiere agradecer a Juan Cruz su dilatada trayectoria en la entidad, en la que siempre ha mostrado su pundonor, compromiso y compañerismo de una forma ejemplar. Asimismo, le desea el mejor de los éxitos en sus futuros retos profesionales", recogió el conjunto 'rojillo' a través de un comunicado.

Desde su llegada al club en el verano de 2020, Juan Cruz ha sido "una pieza importante en uno de los periodos más estables y exitosos de la historia reciente de Osasuna", según el comunicado.

Durante estos seis años, el zaguero ha contribuido a la consecución de seis permanencias consecutivas en LaLiga EA Sports, así como a la histórica clasificación para la previa de la Conference League y al subcampeonato de la Copa del Rey en 2023, una final que disputó saliendo como titular. Osasuna informó, además, que este miércoles, a las 11.30 horas, Juan Cruz ofrecerá una rueda de prensa de despedida en El Sadar.