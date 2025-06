Juan José Sánchez Puig, CEO de ISDE: "La IA ha venido para quedarse y, si no generas valor, te va a comer"

El uso de la inteligencia aumentada y la expansión a mercados como África y Asia, retos para la escuela de formación jurídica y financiera

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado Juan José Sánchez Puig, CEO de la escuela de negocios ISDE, afirmó que la Inteligencia Artificial (IA) "ha venido para quedarse" y apuesta por las nuevas tecnologías y la expansión del método de éxito de la institución para conquistar nuevos mercados en los continentes africano y asiático.

"La IA ha venido para quedarse y, si no generas valor, te va a comer", advierte Sánchez Puig en una entrevista para el gabinete de comunicación del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional referente sobre el derecho y la industria deportiva organizado por ISDE en colaboración con LaLiga y cuya sexta edición se celebra este viernes en el Centro Municipal Galileo de Madrid.

El CEO de ISDE, compañía en la que empezó a trabajar en enero de 2004, destaca que esta entrega del ISC llega "cargada de novedades" por el análisis y debate ético sobre la aplicación de la IA en el deporte de alto nivel y la irrupción de deportes, como la Kings League impulsada por la empresa Kosmos del exfutbolista Gerard Piqué, y mercados incipientes como el africano, con el Mundial de 2030 coorganizado por Marruecos junto a España y Portugal como telón de fondo.

"Fuimos los primeros en descubrir mercados emergentes como Oriente Medio y ahora nos proyectamos en África, con una mesa en la que participa el presidente de la Africa Football Foundation, Brian Wesaala, y Sarah Ochawada, encargada de FIFA en África", celebró Sánchez Puig, feliz igualmente por que el comité organizador, entre ellos el exinternacional de balonmano José Javier 'Jota' Hombrados, haya cerrado otros "paneles hiperpotentes" con los presidentes de LaLiga, Javier Tebas, y de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, entre otros.

DESPUÉS DE LATAM, ¿ÁFRICA Y JAPÓN?

Con sedes en Barcelona, la primera, Madrid, Asturias y Nueva York, ISDE lanzó el pasado abril su Máster en Abogacía Internacional y Derecho Digital en México. "En México había que estar porque hay un mercado Latam inmenso y muchas empresas y firmas se están yendo allí a operar. Y no solo tenemos que estar allí trayendo talento para formarlo aquí sino que también se debe quedar en México", justificó el consejero delegado, que no descartó exportar los másteres de Sports Law o deportivo si 'consolidan' la sede.

En Arabia Saudí, la institución académica de la calle Serrano de Madrid, aledaña al reformado Santiago Bernabéu, formó a los directivos de su comité olímpico, liga de fútbol y responsables gubernamentales. La misma fórmula que emplearon en Dubai y Catar, poco antes del Mundial de fútbol de 2022.

"Y hemos estado en África porque cada vez vienen más alumnos procedentes de esos países. En diciembre participamos en el congreso más importante del mundo del deporte en África, en Kenia. Si formamos bien a los gobernantes esa riqueza puede alcanzar a la población, y esa es una forma también de colaborar en el desarrollo de África", comentó.

Puso como ejemplo la 'parábola del huerto': da las herramientas, semillas y una tierra fértil al campesino, que éste cosechará tomates y será autosuficiente. "ISDE ha detectado una oportunidad a través del deporte ¿Por qué? Porque el deporte y del derecho deportivo son globales. En un futuro vamos a empezar formando en África, pero sin sede todavía. Y luego, el siguiente paso podría ser Asia y pasa por Japón. En 2017, formamos a la J-League y estamos en conversaciones con la Waseda University en Tokio", desveló.

EL MÉTODO ISDE: 'HEADHUNTERS' A MEDIDA

El hecho diferencial del congreso ISC es, según Sánchez Puig, que los ponentes compartirán su experiencia práctica como "vehículo pedagógico" para formar a los líderes del futuro.

"En derecho somos líderes y lo más importante del congreso es transmitir conocimiento en el ecosistema de éxito de ISDE, integrado por la suma del talento de los mejores alumnos, los mejores docentes, las mejores firmas y que éstas les incorporen en sus despachos. En ISDE no hay un corte en la formación en la teoría y la práctica. No, no, van de la mano junto a las marcas top, en sedes muy bien situadas en Madrid, Barcelona, Asturias y Nueva York, e integrándose exitosamente en el mundo profesional. De esta forma, cumplimos el deseo de las firmas fundadoras de ISDE: buscar el talento, identificarlo y formarlo para llevárselo. Son ellos mismos los que hacen esa labor de 'headhunters' a su medida", explicó.

En ese propósito de formar en valores a los mejores con los mejores docentes de España y, en su opinión, de los top de Europa y del resto del mundo, ISDE colabora con las universidades de Georgetown y Miami, entre otras, en Estados Unidos. "Si tú te formas bien en una serie de valores rectos hay un gran retorno: ganas más clientes, más casos y más dinero. Y como eres una persona recta tú gobiernas al dinero y éste no te confunde o corrompe", resumió la filosofía de la escuela de negocios.

Entre los próximos proyectos de la empresa comprada hace cuatro años por Magnum Capital figuran la Summer School, un nuevo módulo del área financiera gracias al acuerdo con Bolsas y Mercados Españoles (BME) que es uno de los que más le "ilusiona" para el curso 2025-26 y seguir escalando con las adscripciones de grado.

"ISDE no puede tener solo un grado en Derecho, aunque seamos los números uno, tanto en número de alumnos como en Excelencia, sino que ahora vamos a tener otros grados también en Comercio Exterior, Económicas y ... ¿por qué no el día de mañana en ADE?", deseó.

LA GOTA DE AGUA DE LA IA

Acerca de cómo va a afectar la IA al mundo jurídico, respondió que escuelas como ISDE animan a seguir formándose lo mejor posible. "Porque ese valor generado es insustituible por la tecnología y la IA. La IA te debe hacer mucho más competitivo y que el cliente note ese valor añadido en el servicio que presta ese profesional", indicó el CEO de ISDE.

A su juicio, el objetivo es llegar a la ola tecnológica para no ahogarse. En este sentido, recuperó una enseñanza del exCEO de Google y presidente del Grupo Digitalent, Javier Rodríguez Zapatero, sobre la gota de agua.

"Me decía: 'Tú dices 'la tecnología no te mata' y la 'gota de agua no te mata'. Pero esa última gota es la que hace que no respiremos, y, al final, te ha matado una gota de agua, aunque pienses que han sido 100.000 centilitros. No, lo que te ha matado es esa gota", recalcó.

Esa gota de la IA la recogerá el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, en una de las seis mesas redondas que integrarán la edición de 2025 del ISC, en el que volverá a colaborar LaLiga, que es "marca España" para el deporte nacional en el extranjero. "Y Javier Tebas es un gran abogado en el área del deporte y un gran gestor. Ha logrado que una patronal ahora sea una empresa y de la que dependen entre 500 y 600 familias", subrayó.

De los premiados en el ISC 2025, el consejero delegado de ISDE destacó la "labor social" de la Fundación Trinidad Alfonso con los afectados por la DANA y el apoyo a los olímpicos y paralímpicos en su preparación para los Juegos; los lazos familiares y la leyenda construida por Rodolfo 'Rudy' Fernández; la "generosidad" y el discurso "afable" de la nadadora Teresa Perales, la plusmarquista española en medallas (28) en los Paralímpicos, y admitió que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida es su "debilidad".

"Almeida ha puesto a Madrid en el mapa en el mundo del deporte", apuntó Puig, quien quiso ser futbolista del Real Madrid, es católico practicante y padre de dos niñas. Según el ejecutivo, un líder lo debe ser "en positivo". "Donde se ve un buen liderazgo es en una buena cuenta de resultados", sentenció en la sala de reuniones de su despacho en la capital.