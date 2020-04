Juan Manuel Correa: "Sigo con el objetivo de correr en la Fórmula 1 y con más ganas que antes del accidente"

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto ecuato-estadounidense Juan Manuel Correa, envuelto el año pasado en el accidente de la Fórmula 2 que costó la vida al francés Anthoine Hubert, continúa con su recuperación en Miami (Estados Unidos) aunque haciendo la rehabilitación por su "cuenta" debido a las medidas de protección ante el coronavirus, y ha explicado que mantiene su "objetivo" de "correr en la Fórmula 1", todavía con "más ganas" que antes del incidente.

"Estoy haciendo la rehabilitación por mi cuenta, en casa, debido a que no me quiero arriesgar a salir al centro de recuperación porque sería un peligro muy alto. Tengo la suerte de tener un gimnasio, donde puedo hacer las cosas que necesito. No es lo ideal, porque obviamente a veces necesito de personas especializadas que me hagan masajes específicos y ese tipo de cosas que no puedo hacer, pero el resto lo realizo aquí y sigo avanzando por mi cuenta", señaló en declaraciones al periódico ecuatoriano El Telégrafo (https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/otros/1/juan-manuel-...).

Así, explicó que han estado tanto él como su familia "encerrados en casa" las tres últimas semanas. "Es difícil saber si al estar en estas condiciones el periodo de recuperación se alargará o no, porque el tiempo que tenía para volver a las pistas nunca fue específico; jamás nos pusimos tres meses o un año, sino que iba variando con los avances del momento", manifestó.

"Al final, lo que más demora son cosas que no puedo hacer que funcionen más rápido, como el hueso haciéndose duro, eso sigue trabajando y mejorando ahorita por su cuenta. El progreso no va a ser tan rápido, pero no creo que afecte mucho. De momento, lo más importante es no contagiarme de COVID-19, porque eso sí sería un riesgo para mí en estas circunstancias", añadió.

Por otra parte, reconoció que le "estresa" tener que hacerse "una intervención quirúrgica de emergencia por una infección", algo "bastante común" en su condición. "Depende mucho de la limpieza de las heridas por los metales que tengo. Para distraerme en este confinamiento hago bastante simulador de conducción, también compito en carreras online. Es algo que esta de moda porque todos los pilotos están en casa. Además, paso en el gimnasio o la piscina y compartiendo con mis padres y hermanos", explicó.

"Pese a todo esto, sigo con el objetivo de correr en la Fórmula 1, como lo hacía previo al accidente, porque es mi sueño desde pequeño, y creo que tengo más ganas que antes del incidente. Extraño mucho estar en el auto y correr", confesó.

En otro orden de cosas, se mostró "muy preocupado" por sus abuelos, el expresidente de Ecuador Rodrigo Borja y su mujer Carmen Calisto, que permanecen en Quito. "He conversado con mi familia que está en Quito (...) Creo que reaccionaron a tiempo y también la mayoría de la gente se ha tomado en serio todo esto, porque es algo diferente aquí en Estados Unidos, donde las personas no piensan que sea algo tan grave y ahorita están pagando el precio (...) Hay mucha gente que está haciendo su vida normal y eso me parece increíble", apuntó.

"En Miami la cosa está un poco más complicada que en Ecuador, pero no tanto como en otras ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, en las que está muy grave la situación por el COVID-19. Los expertos dicen que seguramente Miami va a terminar siendo una de las ciudades que más fuertemente sean impactadas en las próximas semanas", concluyó.

EL ACCIDENTE EN SPA

El sábado 31 de agosto de 2019, durante la primera de las carreras disputadas en el circuito de Spa-Francorchamps, novena cita del campeonato de Fórmula 2, los franceses Anthoine Hubert (BWT Arden), Giuliano Alesi (Trident) y el ecuato-estadounidense Juan Manuel Correa (Sauber Junior Team by Charouz) se vieron envueltos en un grave accidente en la segunda vuelta.

El incidente se produjo en la curva Raidillon, cuando el monoplaza de Hubert, tras evitar un choque con Alesi, se fue contra las protecciones y al volver a pista fue arrollado por el coche del de Quito. La carrera fue inmediatamente suspendida. Horas después, la FIA confirmaba el fatal desenlace del piloto de 22 años, campeón de GP3 Series en 2018. "La FIA lamenta informar que el piloto Anthoine Hubert no pudo superar las lesiones del accidente y falleció a las 18:35", anunció.

El piloto del Sauber Junior Team by Charouz fue operado de fracturas en las dos piernas y de una pequeña lesión espinal en el centro médico de Lieja, a donde fue llevado en helicóptero tras el accidente. Desde entonces, atraviesa un largo período de rehabilitación.