Juan Mata se une al grupo propietario de San Diego FC como socio inversor

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Juan Mata se convirtió este miércoles de manera oficial en socio inversor del San Diego FC, club de la Major League Soccer (MLS) norteamericana, siguiendo los pasos de David Beckham, dueño del Inter de Miami, pero aún en activo.

"Unirme a San Diego FC como socio inversor es una oportunidad emocionante para ayudar a construir algo verdaderamente especial en una ciudad y una liga que están experimentando un crecimiento increíble", apunta el internacional español en un comunicado.

"El compromiso de este club y de Right to Dream en generar un impacto en la comunidad; la excelencia y una visión de éxito a largo plazo se alinea perfectamente con mis propios valores. Espero contribuir con mi experiencia y pasión por este deporte y trabajar junto a todo el equipo para construir un club que inspire tanto dentro como fuera del campo", añade.

A sus 36 años, el ex del Valencia, Chelsea o Manchester United sigue jugando actualmente en el Western Sydney Wanderers FC, pero desde el San Diego FC destacan su "faceta humanitaria", cuando fundó la iniciativa Common Goal, donando un porcentaje de su salario a causas sociales en "un compromiso que ha inspirado a jugadores, entrenadores y clubes de todo el mundo.

"Common Goal es un socio de Right to Dream (RTD). A través de esta asociación, Mata ha colaborado con RTD de varias maneras durante los últimos años, incluidas visitas a las Academia de Right to Dream en Egipto y Dinamarca, donde se relacionó con jóvenes futbolistas, entrenó con el equipo y habló sobre la importancia de los valores en el deporte; resaltando cómo los deportistas pueden contribuir al cambio social", destaca la nota oficial.

El presidente del club californiano, Sir Mohamed Mansour, celebró la llegada de Mata. "Juan comparte nuestros valores de querer usar el fútbol para generar un impacto social y un cambio a largo plazo. Como uno de los futbolistas más exitosos de su generación, ganando la Copa del Mundo, la Eurocopa y la Champions League de la UEFA, entre muchos otros títulos, es un ganador, y en San Diego estamos comprometidos a construir un equipo ganador a largo plazo", confesó.

El año pasado, Mata se convirtió incorporó también al grupo inversor Otro Capital, que iba a destinar 200 millones de euros al equipo francés de Fórmula 1 Alpine, junto a otros deportistas como el jugador del Liverpool Trent Alexander-Arnold, el quarterback de los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes o el golfista norirlandés Rory McIlroy.