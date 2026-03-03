Juan Musso: "La confianza está en que el equipo siempre da el máximo para cumplir los sueños"

Juan Musso of Atletico de Madrid reacts during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal Second Leg played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on March 03, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Juan Musso, portero del Atlético de Madrid, ha afirmado que "la confianza" en sus compañeros colchoneros "está en que el equipo siempre da el máximo para cumplir los sueños", tras haberse clasificado este martes para la final de la Copa del Rey Mapfre a pesar de su derrota por 3-0 contra el FC Barcelona.

A la conclusión de este partido de vuelta de semifinales, Musso fue preguntado qué había sentido después del tercer gol del Barça. "Pensar, nada. Defender, dar todo por la camiseta, dar todo por un sueño que es salir campeones. Y eso es lo que intentamos hacer siempre: ayudar al compañero. Hay días que se juega bien, hay días que menos", respondió.

"Sobre todo que estábamos jugando contra el Barcelona en el Camp Nou, es entendible que ellos también hagan lo suyo. Pero la confianza está en que el equipo siempre da el máximo para cumplir los sueños que tenemos de salir campeones", aseveró el guardameta argentino.

"Estamos en la final, eso es lo importante. Sabíamos que se podía llegar a complicar. Ellos son uno de los mejores equipos del mundo, al igual que nosotros. Pasamos, hicimos más goles que ellos y pasamos", dijo. "Ahora a por la final, a dar todo con el corazón y jugando", zanjó.