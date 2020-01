Juancho Hernangómez: "No está siendo una buena temporada para mí"

Publicado 23/01/2020 15:23:00 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alero español de Denver Nuggets, Juancho Hernangómez, ha reconocido que "no está siendo una buena temporada" a nivel personal, ya que no consigue trasladar a los partidos su rendimiento en los entrenamientos, aunque también ha avisado de que "cuando no tienes minutos con consistencia es difícil coger el ritmo".

"No está sido una buena temporada para mí. Estoy sufriendo con mi juego y no meto muchos tiros. Es duro y tengo que resolverlo. Sigo entrenando lo mismo, incluso más. He estado tirando muy bien en los entrenamientos, solo me pasa en los partidos. Cuando no tienes minutos con consistencia es difícil coger el ritmo", lamentó Hernangómez en declaraciones facilitadas por la NBA.

El internacional español reconoció que su situación es "dura" y que lo único que puede hacer es trabajar para "estar preparado" cuando le reclame su entrenador. "No sabes cuántos minutos vas a tener. A veces juegas un partido y luego te pasas tres partidos fuera de la rotación", dijo.

Respecto a la relación su hermano Willy, que tampoco está disfrutando de muchos minutos con Charlotte Hornets, explicó que hablan "todos los días" para compartir sus sensaciones.

"También jugamos a videojuegos con un amigo en España. Esa conexión es bastante buena porque jugamos dos, tres horas al día y estamos hablando entre nosotros y con nuestros amigos españoles. Mantienen tu mente fuera del baloncesto y eso es bueno. Tratamos de mantener el contacto y animarnos entre nosotros", relató Hernangómez, que este domingo jugará contra Houston Rockets (9.30 hora española) dentro de los 'NBA Sundays'.