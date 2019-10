Juancho Hernangómez: "Soy bastante mejor jugador desde que empezó el verano"

Publicado 25/10/2019 21:11:16 CET

"Voy a intentar seguir en Denver, pero nunca cerrar la puerta a Europa" "Sigo viniendo el primero y yéndome el último, más que nunca voy a por minutos"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot internacional español Juancho Hernangómez vive "tranquilo" el inicio de su cuarta temporada en la NBA, en busca de tener minutos con Denver Nuggets a pesar de no llegar a un acuerdo para su renovación, con un "estatus" mejorado como campeón del mundo y "bastante mejor jugador desde que empezó el verano".

"Intentamos por las dos partes llegar a un acuerdo. Al final el lunes pasó muy rápido y no se llegó a cerrar. La franquicia me ha dado su apoyo, siempre han querido que forme parte del futuro, de lo que estamos haciendo, con un núcleo muy fuerte. Al final la renovación no se pudo dar, pero sigo estando bien, contento. Ahora lo que quiero es jugar, disfrutar y estoy preparado", dijo.

Juancho atendió a medios de todo el mundo vía telefónica, en una Conferencia NBA desde Denver en la que explicó esa ausencia de renovación esta semana con unos Nuggets con los que sigue sintiéndose cómodo. El reciente campeón del mundo con España vive una situación conocida aunque sí confiesa que "más que nunca" quiere minutos.

"Yo sigo confiando, ya he estado en esta situación tres años. El primer partido no jugué, decisión del entrenador. Hay que seguir teniendo paciencia, trabajando duro. Es cierto que quiero jugar, este año más que nunca voy a por minutos. Sigo viniendo el primero y yéndome el último. Es cierto que quiero jugar, vamos a ver qué pasa estos meses, y ya el momento que haya que buscar una solución se buscará la mejor para mí", afirmó.

"El material y el talento lo tenemos. Somos muy jóvenes, pero el año pasado ya vivimos dos partidos séptimos. Perder el de Portland nos ha motivado a trabajar más que nunca, tenemos un equipo muy bueno y hambriento. Nuestro objetivo es empezar bien e ir poco a poco", añadió sobre la temporada de Denver.

"NUNCA CIERRO LA PUERTA A EUROPA"

Además, el ex de Estudiantes no cierra la puerta a Europa. "Voy a intentar seguir aquí, pero nunca cerrar la puerta a Europa. No es una cosa para mí que diga que no porque sea como un fracaso. Quiero disfrutar esta temporada y ya veremos lo que pasa en verano. El que decidirá seré yo pero no me gusta pensar en el futuro", dijo.

El jugador madrileño trató también en gran parte de las preguntas su oro mundial y la repercusión que puede tener en su carrera NBA. "El estatus puede subir un poco a lo mejor, al final vienes de un equipo ganador, sabes lo que es ganar, y eso ha podido aumentar un poco, pero eso hay que demostrarlo día a día", afirmó, contento por el reconocimiento que al menos recibe en su equipo.

"Denver es una franquicia bastante global y europea, ellos sí que lo ven. La mentalidad americana intenta quitar valor a lo que haces. Para ellos lo mejor es lo que tienen ellos y no les vale la selección que fue a Estados Unidos ni el Mundial. Nadie nos va a quitar lo que hemos conseguido. Al menos en Denver sí saben lo difícil que ha sido y lo que valoro", comentó.

El de Denver describió su gran momento de forma y juego cuando le tocó hablar de Sergio Scariolo. "Es un gran entrenador. En su primer año gana el anillo, y todo con España. A nivel individual para mí ha sido un gran salto de calidad. Soy bastante mejor jugador desde que empezó el verano", afirmó, destacando el nivel del seleccionador nacional y su posible futuro como primer entrenador de la NBA.

Además, Juancho repasó la situación de sus compatriotas en la mejor liga del mundo. "Pau se está recuperando de la lesión. Ha ido a un equipo que con su calidad y experiencia puede subir el nivel. Ricky llega a comandar un equipo, puede ayudar al equipo a luchar por el 'playoff'. Tiene una confianza, después de ser el MVP (del Mundial) que ha subido, su juego ofensivo y porcentajes", explicó.

"Marc lleva unos años sin descansar. Toronto se les ha ido su estrella, va a ser un poco más diferente, pero Marc tiene talento y todo para demostrar el jugador que es y seguro que va a hacerlo muy bien. Mi hermano está en un equipo joven que se está reconstruyendo, necesita minutos y confianza de su entrenador. En cuanto confíen en él va a hacer sus números y va a hacerlo bien", finalizó.