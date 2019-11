Juande Ramos ve "un empate clarísimo" y Benjamín apuesta por el Betis porque tiene una "motivación especial"

Publicado 08/11/2019 20:12:07 CET

Ambos descartan el cese de Rubi pase lo que pase el domingo

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exentrenador de Betis y Sevilla, Juande Ramos, cree que el derbi sevillano de este domingo terminará en "empate", mientras que el exjugador bético Benjamín Zarandona confía en los verdiblancos porque tienen una "motivación especial", según explicaron este viernes en 'LaLiga Santander Talks', un acto celebrado con ocasión de "El Gran Derbi".

En el Palacio de Yanduri donde Banco Santander tiene su sede, organizador del acto, Benjamín Zarandona y Juande Ramos fueron los protagonistas de este charla que se centró en el derbi entre béticos y sevillistas, uno de los más seguidos del mundo.

"Yo apostaría por el Betis porque tiene una motivación especial para ganar. Y es que si gana eso puede dar un plus enorme al equipo para seguir mejorando", aseguró Benjamín sobre el resultado final. En cambio, Juande Ramos subrayó que ve "un empate clarísimo".

"Cada equipo tiene sus ventajas. El Betis va a jugar en su propio campo y va a tener el apoyo tremendo de su gente mientras que el Sevilla se encuentra en un nivel de forma muy bueno, así que nadie va a querer perder", añadió Juande Ramos.

Además, el técnico manchego destacó que "ahora mismo" ve "mejor plantilla al Sevilla que al Betis y eso no quiere decir que sea más de un equipo que de otro". En lo que sí coincidieron ambos fue en que "el derbi se va a ver condicionado por el VAR", del que Juande Ramos en particular no se mostró demasiado a favor "porque quita la salsa del fútbol".

Preguntados sobre la figura de Joaquín y sus opciones de acabar siendo presidente del Betis, el entrenador lo tuvo claro: "Joaquin puede ser lo que quiera en el Betis. Cuando cuelgue las botas le van a preguntar qué quiere ser y con el tiempo no descarto que lo sea. Lo veo capacitado para todo", dijo.

Por último, Juande Ramos afirmó que este derbi "no tiene ninguna comparación con ningún otro del mundo", algo de lo que Lopetgui y Rubi vivirán por primera vez. "No creo que el resultado final marque su salida del club porque después de la última reacción del Betis empatando ante el Real Madrid y ganando al Celta en casa, le ha dado un poco aire y yo creo que el equipo tiene mucho margen de mejora", argumentó Juande Ramos.

Y en eso coincidió Benjamín: "Yo no lo veo cesado. Rubi es un gran entrenador, muy trabajador y el equipo poco a poco se irá asentando", sentenció el exjugador guineano, que cree que Joaquín será el jugador más destacado del partido. "Juega de local y puede ser uno de sus últimos derbis", explicó.