Juani Marcos firma dos temporadas con UCAM Murcia

Juani Marcos of FC Barcelona warms up during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball Semi Final Game 2 match played between FC Barcelona and La Laguna Tenerife at Palau Blaugrana on June 11, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El base argentino Juani Marcos jugará en el UCAM Murcia las dos próximas temporadas, hasta junio de 2028, después de desvincularse este mismo martes del Barça, ha confirmado el club universitario.

Marcos, de 25 años, llegó a un acuerdo con la entidad azulgrana para poner fin a su vinculación, ya que contaba con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027. Formado en la estructura azulgrana desde 2019 y tras varias cesiones entre 2021 y 2024, regresó el pasado verano al conjunto 'culer' con la opción de consolidarse en el primer equipo y ha cerrado este curso formando parte de 73 convocatorias, 39 de ellas en Liga Endesa.

Entre 2023 y 2025, militó en el Bàsquet Girona, firmando unos promedios de 8,3 puntos, 4,3 asistencias y 2 rebotes por partido. Además, es un habitual en las convocatorias de la selección de baloncesto de Argentina.

"Con su incorporación, el UCAM Murcia CB suma a su plantilla un base con experiencia en la élite del baloncesto español, talento, capacidad de dirección y margen de crecimiento, que reforzará el proyecto universitario durante las dos próximas temporadas", señaló el UCAM Murcia.