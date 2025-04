Juanjo Oroz: "Kern Pharma se veía en La Vuelta, ahora tendremos que buscar un calendario alternativo"

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mánager general del equipo Kern Pharma, Juanjo Oroz, admite que se veían participando en La Vuelta de este año después de la brillante participación la temporada pasada donde ganaron tres etapas, por lo que además de "mostrar el desacuerdo y decepción" con la no invitación por parte de Unipublic, tendrá ahora que "buscar un calendario alternativo" para esas tres semanas, aunque pide "enfocarse en el futuro e intentar pasar página".

"Nosotros nos veíamos en La Vuelta porque nos centramos en lo que está en nuestra mano y lo que está era ser interesantes para la carrera y para el ciclismo. Pensamos que el equipo Kern Pharma suma mucho al ciclismo y a La Vuelta", reflexionó Juanjo Oroz en una entrevista a Europa Press.

El director deportivo pamplonés atiende a este medio tres días después de conocer que el equipo navarro no estará presente en La Vuelta al no recibir una de las tres invitaciones de la ronda española. Una decisión que ha pillado a la escuadra navarra por sorpresa. "Tendremos que buscar un calendario alternativo y dar nuestro mejor nivel; demostrar que no somos flor de un día, sino el resultado al trabajo de muchas personas durante muchos años", aseguró Oroz.

Ese estado de incredulidad lleva presente entre los dirigente del Kern Pharma desde el viernes cuando Unipublic se pone en contacto con su manager "un minuto antes de anunciarlo". "Me dicen que lamentándolo mucho no vamos a participar", recuerda, calificando este hecho como "un jarro de agua fría" para la escuadra.

Desde el Kern Pharma, no entienden cómo un equipo no reciba invitación después de ganar tres etapas la pasada campaña. Una gesta al alcance de muy pocos equipos y más siendo de categoría UCI ProTeam, inferior a la mayoría de participantes. "Intuyo que no ha sido nada fácil para ellos, eso lo tengo claro, pero creo que en los momentos más difíciles es donde se ve un gran liderazgo y las grandes acciones. Nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, pero no podemos controlar lo demás", aseveró.

Además, esta temporada la Unión Ciclista Internacional (UCI) amplió a tres los equipos invitados a las tres Grandes Vueltas -Giro de Italia, Tour de Francia y La Vuelta-, algo que incrementa el malestar. "Ha habido una invitación más... Sé que siempre se ha intentado apoyar al ciclismo en general, que los suizos digan que se está apoyando al ciclismo también", explicó Oroz en referencia Q36.5 Pro Cycling Team suizo que junto a Burgos Burpellet BH y Caja Rural-Seguros RGA estarán en la salida de la carrera.

"Es una decisión que tenemos que respetar y aceptar, pero no pasa nada por mostrar nuestra decepción y por querer luchar para estar en La Vuelta, que es lo que tratamos de transmitir. Tienen que elegir y ahora mismo las normas están así; aunque es un golpe que nos fastidia, lo mejor para todos ahora es enfocarse en el futuro e intentar pasar página", destacó.

De todos modos, Oroz se pregunta qué más tiene que hacer un equipo de categoría UCI ProTeam para que pudiera estar presente el próximo 23 de agosto en el Piamonte. "Esa es la pregunta", replicó, aunque señala que "está claro" que tienen que mejorar por el bien individual de los navarros. "Ya podemos ir pensando en evolucionar porque al final la vida nos ha dicho que no vamos a La Vuelta", advirtió.

Es por ello que pide "dos o tres días de duelo" porque les ha dolido mucho la decisión. Y precisamente durante este tiempo, Oroz confiesa que se ha puesto en contacto con el director general de La Vuelta, Javier Guillén, para "mostrar el desacuerdo y decepción". "Guardarte lo que sientes no es nada bueno. No tenemos por qué opinar igual, cada uno opina de una manera. Yo muestro mis ganas de estar en esta carrera e intento dar mis razonamientos y mis motivos", afirmó.

PRIMER OBJETIVO: "QUE SE NOTE QUE ESTAMOS EN LA ITZULIA"

"Tenemos nivel, pero es que nosotros no podemos ser un equipo dependiendo de los demás. Nosotros creo que tenemos que recordar ahora por qué empezamos este proyecto. Empezamos con la categoría Sub-23 para dar oportunidades en las mejores carreras y para demostrar que con gente que trabaja desde la base aquí se puede llegar a lo más alto. Este proyecto quiere estar muy cerca de la sociedad, aportar valor al ciclismo y a la sociedad", manifestó.

El mánager no sabe si esta situación "sentará un precedente" en el ciclismo actual, aunque sentencia que es "un hecho muy claro" después de lo que han demostrado día a día. "No puedo juzgar al ciclismo mundial, sus razones tendrán, lo único que demuestro públicamente, pues es mi desacuerdo y mi decepción. Yo creo que es justo que un equipo como Kern Pharma esté en La Vuelta, ojalá haya más equipos españoles merecedores", deseó.

Además, para equipos con presupuestos bajos estas carreras supone una gran visibilidad para atraer marcas por lo que "fue un palo transmitir a las marcas" la ausencia en carrera. "No es fácil decirlo, pero debo decir que he recibido mucho cariño por parte de los patrocinadores", apuntó.

La primera oportunidad para demostrar de nuevo "el nivel" del conjunto navarro es en las carreteras vascas con la disputa desde este lunes de la Vuelta al País Vasco. "Nos gustaría que se note que estamos corriendo aquí. Sabemos que la gente anda mucho, pero nos gustaría demostrar desde la crono el nivel que tenemos. Nos gustaría dar visibilidad al equipo cada día con el objetivo de ganar una etapa. Tenemos a corredores capaces de ello y es por lo que luchamos, somos competitivos y lo queremos demostrar", concluyó.