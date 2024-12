Juanma Morales no podrá optar a la presidencia de la RFEF pese a haber "rozado" los 21 avales

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El empresario Juana Morales no concurrirá a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después de haber "rozado" la consecución de los 21 avales que necesitaba para poder presentarse, y afirmó haber rechazado una oferta de integrarse en otra candidatura con "un cargo importante".

En un comunicado, tras el final a las 17.00 horas de este martes del plazo para la presentación de avales, el directivo recalcó "la imposibilidad de avanzar en el proceso electoral para la presidencia de la RFEF, como consecuencia de haber rozado, pero no haber podido presentar todos los avales requeridos", y lanzó unas "reflexiones y agradecimientos".

"En primer lugar, mi gratitud a todos los miembros de la Asamblea que han confiado en nosotros en un derroche de valentía y confianza, habiendo concedido su aval, y desafiando y venciendo todo tipo de dificultades. Lo cierto es que hemos estado muy cerca de lograrlo", detalló.

Morales dejó claro su "firme compromiso" de mantener el "anonimato" e todos aquellos que le han apoyado y que está "seguro de que su valiente apuesta por el cambio que la sociedad sigue demandando a la RFEF se hará realidad, tarde o temprano".

Además, también confirmó haber recibido "el ofrecimiento en las últimas horas" para integrarse en otra candidatura y ocupando "un cargo importante en su equipo", proposición que agradece, pero que ha descartado porque de ese modo no podría "defender y llevar adelante el programa y el proyecto de regeneración y transformación" que tenía en mente y con el que se había comprometido "con el mundo del fútbol" y con sus "avalistas".

"Como dije, desde el principio, no presentamos un candidato sino una candidatura, un equipo y un programa y hemos sido leales a nuestros principios. Desafortunadamente, no hemos podido debatir nuestras ideas con otras diferentes. Nuestra propuesta permanecerá en el tiempo y ya no podrá ser ignorada en el futuro", añadió.

El presidente de Eurocommerce advirtió que "en estos días de reuniones" había escuchado "mucho 'Ojalá". "'Ojalá lo consigas', 'Ojalá la RFEF cambie de una vez por todas'. Por supuesto, agradezco tan buenos deseos, aunque me gustaría reflexionar sobre si mantener una pretendida neutralidad a la hora de no avalar a ningún candidato lo que, en realidad provoca, es favorecer la continuidad del pasado e impedir el acceso a dichas elecciones a nuevas propuestas de cambio", lamentó.

Morales también dio las gracias a los medios de comunicación "por su acogida, atención, empatía y por haber reflejado fielmente los propósitos de esta candidatura" y "la colaboración de los representantes de los distintos colectivos del fútbol que han participado en la redacción de un programa que aún sigue vigente como la hoja de ruta imprescindible para situar la RFEF a la altura del éxito de sus futbolistas".

"Escucharlos y entenderles ha sido una de las cosas más gratificantes de este proceso, que nos ha permitido conocer mejor a la gente del fútbol, a la que deseo que sean capaces de hacerse escuchar ante la nueva directiva federativa", subrayó.

Finalmente, no se olvidó del equipo que le ha acompañado en esta aventura que "ha creído, trabajado y luchado por un proyecto común sin otra motivación e interés que hacer realidad aquello que el fútbol español necesita". "Juntos hemos luchado por cambiar las cosas, por construir un fútbol mejor para todos, una institución limpia y mejor gestionada, que fuese un referente de reputación internacional", apuntó el empresario.

"Tales objetivos son tan nobles que seguiremos comprometidos con el fútbol y los valores que lo hacen grande. Esto no es el principio del fin, sino el fin del principio de algo nuevo. Nos seguiremos viendo en los campos de fútbol. Gracias a todos", sentenció Morales.