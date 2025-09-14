Juanpe López ficha por Movistar Team hasta 2027

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Juan Pedro 'Juanpe' López, actualmente en las filas del Lidl-Trek, correrá con el Movistar Team las próximas dos temporadas, hasta 2027, ha anunciado este domingo el conjunto telefónico.

El sevillano, de 28 años, se adjudicó la clasificación de los jóvenes del Giro de Italia 2022, donde llegó a portar la 'maglia rosa' de líder y acabó décimo de la general, y en 2024 conquistó el Tour de los Alpes. Desde 2019, corre con el Lidl-Trek.

"Es un orgullo fichar por un equipo con los valores de Movistar Team, un conjunto de casa después de mi andadura de seis años fuera de España. Llega un momento en el que los cambios te pueden traer algo bueno y el movimiento al equipo de casa es una ambición multiplicada por dos", indicó en declaraciones facilitadas por el equipo español.

El corredor de Lebrija confesó también lo que significa esta decisión en su carrera. "Dar este paso es una gran oportunidad para mí, quiero aportar al equipo la experiencia que tengo y todavía me quedan unos años para dar el 100% de mí y dar lo mejor para el conjunto. Aprender de los compañeros y aportar la experiencia y, sobre todo, intentar hacerlo lo mejor que pueda. Creo que es el equipo adaptado a mí y quiero disfrutarlo al 100%", finalizó.