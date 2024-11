Jude Bellingham: "Con la camiseta del Real Madrid nunca he perdido mi sonrisa"

26 November 2024, United Kingdom, Liverpool: Real Madrid's Jude Bellingham attends a press conference at Anfield, ahead of Wednesday's UEFA Champions League soccer match against Liverpool. Photo: Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista inglés Jude Bellingham, mediapunta del Real Madrid, ha subrayado este martes que "con la camiseta" blanca, y pese a su discreto inicio de curso, él "nunca" ha "perdido" la "sonrisa" de sus mejores momentos, ya que su estampa alicaída se debía a "haber perdido la EURO" con su selección.

"Yo creo que mi forma ha sido bastante buena. Lo único que faltaba era mejorar de cara al gol. Había perdido la sonrisa después de haber perdido la EURO. No me habían tratado bien en comparación con antes. Creo que me echaron la culpa un poco a mí por perder la final", aludió Ballingham al tratamiento de varios medios de comunicación ingleses.

"Creo que en la última convocatoria con nuevas caras volvió la alegría. Pero con la camiseta del Real Madrid nunca he perdido mi sonrisa. No me gusta cuando perdemos, claro, pero soy el chico con más suerte del mundo. Estoy representando a mi país y jugando con el mejor club del mundo. Yo creo que esa falta de sonrisa tuvo algo que ver con la última Eurocopa, pero ya está de vuelta", indicó en rueda de prensa.

En este contexto, Bellingham destacó el favoritismo del Liverpool FC para su próximo encuentro durante la jornada 5 en la liguilla de la Champions League. "Creo que sí, está claro. Están arriba en la Premier y en la Champions también van primeros. Está claro, se puede apreciar que es un buen equipo. Los goles han llegado por un gran nivel de los jugadores con experiencia y de los jóvenes también. Va a ser un prueba importante mañana, pero tengo mucha confianza", auguró sobre Anfield.

"En nuestro vestuario y en el bus hay mucha confianza, hemos sufrido lesiones antes y hemos aguantado. Así qyue yo confío mucho en todo el grupo y tengo mucha fe en él. Todos los jugadores pueden tener impacto desde el banquillo o desde el once inicial. Históricamente ha ocurrido cuando los jugadores han entrado para reemplazar a lesionados", avisó.

No en vano, pese a las bajas, el Real Madrid solventó su partido ante el CD Leganés en LaLiga EA Sports. "Creo que fue un buen partido. Jugué bien, buena actuación, buen rendimiento. Quizá cuando marcas un gol confunde un poco la situación porque mi forma, y siempre soy muy honesto y franco cuando hablo de mí mismo o hago autocrítica", opinó.

"Las titularidades llegan cuando marcas goles. La expectativa era muy alta después del rendimiento del año pasado, pero aunque no haya marcado tanto, creo que mi nivel ha estado bien en todos los partidos. Igualmente, mi puesto fue más fluido que en otros partidos. No soy un jugador que se pega a la banda, juego mi mejor fútbol cuando puedo buscar sitios y desplazarme un poco dentro de la cancha", explicó.

Por otra parte, habló del delantero francés Kylian Mbappé. "Ha sido como cualquier adaptación. Grandes jugadores se van, grandes jugadores fichan, cambia la dinámica un poco, la manera de jugar o el planteamiento. Pero yo he mostrado que puedo jugar en puestos distintos debido a mis habilidades distintas y variadas. Pero claro, prefiero siempre un poco más adelante", añadió el atacante inglés.

Aun así, de inmediato matizó sus declaraciones. "No es importante para mí, no me preocupa. Me ponga donde me ponga el entrenador, estoy dispuesto a jugar y yo creo que no me siento afectado por eso, ni nada. Siempre planteamos un equipo para ganar cualquier partido. Kylian ha jugado muy bien, ha sido muy importante y recibe alguna crítica por ahí exagerada. Yo pienso que lo que ha contribuido ha sido muy positivo. Es que asusta cuando lo veo en los entrenamientos y estoy convencido de que va a mejorar aún más", vaticinó sobre su compañero de equipo.

"Hablo con Ancelotti cada día, tengo una muy buena relación con él. Me he sacrificado como otros jugadores para ayudar al equipo. No he marcado tantos goles, pero estoy contribuyendo habitualmente en el juego del equipo como Fede [Valverde], como Camavinga, etc. Somos un equipo de muchos jugadores y somos polivalentes, podemos jugar en varios sitios en el campo y muchas veces hay que cubrir algunos puestos cuando hay lesiones", advirtió Bellingham.

"Sé dónde me siento más cómodo, pero mi responsabilidad es cómo interpretar una posición. Tengo la responsabilidad de maximizar mi rendimiento cuando me encuentro en una posición y siempre lo hago con la mejor de mis habilidades", apostilló. "La presión para mí no es ningún problema. Entiendo que con el Real Madrid la expectativa es muy alta y también con la selección", agregó el jugador británico.

Luego retomó el tema de la EURO del pasado verano. "Sentía que había contribuido mucho en momentos muy importantes y claves en el torneo, pero parecía que el mundo estaba resquebrajándose sobre mí. No fue un sentimiento muy positivo. Había algunas cosas que ocurrían durante el torneo también... Se me criticó que no había hablado con los medios, que no había hecho ninguna rueda de prensa, etc. Esto iba en el sentido de que yo estaba por encima de todo, y no era así", incidió.

"Yo estaba con mi familia durante el torneo, con mis abuelos también, y no he hablado de ello públicamente. No es justo. Yo creo que cruzaron una línea del respeto y por eso me lo tomé personalmente. pero prefiero que mis actuaciones hablen en vez de hablar yo directamente con la prensa. La familia siempre va primero. Mi madre no quería salir de casa durante todo el verano después del torneo. Igual habría podido deciros esto, pero era algo personal para mí y decidí callarme", comentó.

Cambiando de tema, Bellingham fue preguntado sobre la lesión de Vinícius Jr. y su aportación: "Es uno de los mejores jugadores del mundo, si no tal vez el mejor. Siempre te acostumbras a estar con él y es una pérdida importante, pero tengo mucha fe, plena fe, en que el resto del grupo puede reemplazarlo. Él está muy decepcionado de no poder contribuir y viajar con el equipo. Pero es nuestra responsabilidad, de cada uno, tomar el rumbo en su ausencia".

Por último, resumió su despegue en año y medio. "Yo llegué el verano pasado, el club perdió uno de los mejores goleadores de su generación con Benzema y había un hueco. Era una manera de recuperar esta falta de goles de otra manera y colectivamente cubrimos ese hueco. Este año hemos fichado a uno de los mejores jugadores de esta generación y es alguien que ha marcado una cantidad increíble de goles", se refirió a Mbappé.

"Sé que mi papel ahora va a variar un poco y estoy muy dispuesto a hacerlo, pero también quiero asumir la responsabilidad. Tengo el olfato de gol de nuevo, de los últimos dos partidos. Siempre está bien contribuir con goles. Y, en cuanto a Ancelotti, impacta mucho en todo el vestuario su tranquilidad, su manera muy relajada, y eso siempre es útil en estos partidos claves importantes", concluyó Bellingham.