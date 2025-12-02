La jueza del 'caso Supercopa' rechaza que Rubiales cobrara comisiones ilegales de Novanet

Archivo - El expresidente de de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sale de la Audiencia Nacional, a 3 de febrero de 2025, en San Fernando, Madrid (España). La Audiencia Nacional juzga desde este lunes, 3 de febrero, al expresiden - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Majadahonda (Madrid) ha rechazado la petición de ampliar una denuncia relacionada con los ingresos percibidos por el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales durante su etapa al frente de dicho organismo, así como que cobrara comisiones ilegales de la empresa Novanet.

Según la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, la magistrado Delia Rodrigo, que instruye también el 'caso Supercopa' por las presuntas irregularidades en la concesión de la Supercopa de España en Arabia, concluye que "no existe dato objetivo del que se pueda desprender una correlación" entre los ingresos del ex presidente de la RFEF y la actividad desarrollada por la empresa Novanet.

Ante la falta de indicios que vinculen ambas cuestiones, la jueza ha acordado desestimar la solicitud de ampliación de denuncia, que había sido presentada por la representación procesal de Gonzalo Azkárate-Gaztelu Suárez.

La jueza rechaza la ampiación después de que la Fiscalía Anticorrupción concluyera en un informe que "no consta evidencia de ningún tipo" que establezca correlación alguna entre los ingresos de Luis Rubiales, en concreto la parte variable del 0,15 por ciento aprobada por la Asamblea General el 26 de octubre de 2020, y las hipotéticas subvenciones gestionadas por la empresa Novanet y canalizadas hacia la RFEF.

Según dicho documento, al que también tuvo acceso Europa Press, no existían indicios suficientes para acceder a la ampliación de la denuncia formulada por Gonzalo Azkárate en octubre de este 2025, contra tres directivos de la RFEF, entre ellos Luis Rubiales.

El abogado de Rubiales, José Vicente Gómez Tejedor, se había opuesto a esta petición desde un principio, y, tanto el Fiscal Anticorrupción, primero, como ahora la jueza Delia Rodríguez han estimado que no hay ningún indicio de ilegalidad al respecto.

En concreto, Anticorrupción señalaba en el escrito que no "consta evidencia de ningún tipo" de la que se pueda deducir una correlación entre los ingresos de Luis Rubiales en el variable aprobado por la Asamblea de la RFEF, y las hipotéticas subvenciones gestionadas por Novanet.

Dicha empresa, que vendía servicios de digitalización a las federaciones de fútbol territoriales, tuvo un importe neto de negocios de 2,1 y 1,05 millones de euros en los ejercicios de 2021 y 2022. La RFEF recibió subvenciones por 37,3 millones en 2020-24, pero no constaban importes por procesos de digitalización de las territoriales, donde pudiera estar inmersa Novanet.

Sin embargo, Anticorrupción subrayó en el escrito que esta decisión se adoptaba "sin perjuicio de cuestiones diferentes objeto de investigación" relacionadas con las retribuciones del expresidente de la RFEF Luis Rubiales, que siguen en curso.

El informe reducía así el alcance de las sospechas iniciales, considera "insignificantes" las cantidades que podrían haberse percibido como retribución variable por parte de Rubiales, y centraba la investigación exclusivamente en las líneas ya abiertas sobre la estructura salarial y las decisiones económicas tomadas durante la presidencia del exfutbolista.

Este fallo se unió a las resoluciones favorables al expresidente de la RFEF acerca del presunto desvío de fondos a Andorra y República Dominicana, así como la inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) que concluyó que no apreciaba irregularidades en sus ingresos en los ejercicios desde 2020 a 2022 investigados en el llamado 'caso Supercopa'.

En la instrucción, la jueza Delia Rodrigo investiga al expresidente de la RFEF por los presuntos delitos de corrupción, administración desleal y blanqueo de capitales durante su gestión al frente del organismo en la concesión de la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Asimismo, también está investigado el exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué porque en 2019, siendo aún futbolista en activo, firmó un contrato como representante de su empresa Kosmos por el que la Supercopa de España se jugaría en el país árabe a cambio de 40 millones. La empresa de Piqué se embolsó el 10 por ciento, 4 millones, en concepto de comisión.

Ante una denuncia presentada por la Asociación y Transparencia en el Deporte, el resultado de la inspección fiscal concluyó que no existía irregularidad fiscal alguna en los ingresos de Rubiales en ese periodo 2020-22.

Asimismo, el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, señaló que no habían "aflorado rentas, rendimientos o saldos no declarados" y que tampoco se detectaron indicios de rendimientos o bienes fuera de España que hubieran sido "sustraídos" del conocimiento de la AEAT.