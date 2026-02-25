Jugadores del FC Barcelona prueban el nuevo Cupra Raval en la Ciutat Esportiva

Archivo - Los jugadores del Barça Pedri y Ferran Torres prueban un Cupra Raval en la Ciutat Esportiva Joan Gamper - XAVIER BONILLA - Archivo

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del primer equipo del FC Barcelona Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Roony Bardghji, Lamine Yamal y Alejandro Balde han participado en una prueba exclusiva del nuevo Cupra Raval en la Ciutat Esportiva, en una experiencia previa al lanzamiento del primer vehículo eléctrico urbano de la marca.

Los futbolistas testaron una versión de preserie y camuflada del CUPRA Raval VZ para comprobar su aceleración, comportamiento dinámico y capacidad de frenada, mientras que Lamine Yamal también pudo conocer el modelo tras la sesión de conducción de sus compañeros.

Durante la jornada, organizada por Cupra como socio oficial de automoción y movilidad del FC Barcelona, los jugadores exploraron las prestaciones del vehículo, incluyendo el modo Sport y el sistema de sonido Sennheiser, además de su diseño y equipamiento, como los asientos Bucket Dinamica y las llantas de aleación de 19 pulgadas en color Copper.

El Chief Brand Officer de Cupra, Ignasi Prieto, aseguró que ambas entidades tienen el objetivo común de "impulsar a las nuevas generaciones", tanto en el terreno de juego como en la carretera. "El Cupra Raval encarna esta visión: está destinado a revolucionar la movilidad eléctrica. Los jugadores del FC Barcelona tuvieron la oportunidad de ponerse al volante para experimentar de primera mano la emocionalidad del coche y compartir sus impresiones con nosotros", añadió.

Según la compañía, el modelo "redefine las posibilidades de los vehículos 100% eléctricos" al combinar movilidad urbana y enfoque deportivo, y los futbolistas valoraron especialmente el modo Sport, la aceleración instantánea y la estabilidad en curva del vehículo camuflado. El Cupra Raval celebrará su estreno mundial el próximo 9 de abril.