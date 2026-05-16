Los jugadores de Liga U Xabier López y Diego Fernández se unen al training camp de la FEB - FEB

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del Fundación CB Canarias de Liga U Xabier López y Diego Fernández se han incorporado este sábado a la concentración de jóvenes talentos del baloncesto español que la Federación Española de Baloncesto (FEB) está celebrando en Madrid.

Los dos jóvenes se han sumado al grupo tras finalizar su participación en la 'Final a 6' de la Liga U, la liga española de baloncesto juvenil para jugadores menores de 22 años puesta en marcha con la colaboración de la FEB, la ACB y el Consejo Superior de Deportes (CSD), organizada en la ciudad de Burgos.

El training camp, organizado por la FEB para comprobar, de primera mano, la evolución de jugadores mayores de 20 años que ya no están disponibles para las selecciones de formación, comenzó el viernes con un total de 12 jugadores. El grupo está bajo la supervisión del seleccionador español masculino absoluto, Chus Mateo, y de Paco Redondo, entrenador ayudante de la selección y coordinador de Formación de selecciones masculinas de la FEB.

Xabier López ha firmado una gran segunda fase de competición, con promedios de 15,3 puntos y 8,9 rebotes por encuentro. Además, llegó a acumular un total de 131 créditos de valoración en apenas cuatro partidos en los que alcanzó una media de 24 puntos y 12,25 rebotes.

Por su parte, el escolta Diego Fernández protagonizó este curso actuaciones como los 31 puntos anotados frente al Valencia Basket en la primera fase. La pasada temporada hizo historia al debutar en la Liga Endesa con el primer equipo, convirtiéndose, con 17 años, 4 meses y 16 días, en el segundo debutante más joven en la trayectoria del club.