Los jugadores del Rayo Vallecano reclaman "condiciones de trabajo dignas"

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores y cuerpo técnico del primer equipo del Rayo Vallecano denunciaron este viernes la falta de soluciones por parte de la presidencia a distintas deficiencias en instalaciones y desarrollo profesional del club, con un duro comunicado.

La nota, publicada a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), refleja una serie de situaciones que han sido expuestas a la directiva y que, sin solución, consideran insostenibles. "La afición del Rayo Vallecano es un pilar fundamental y uno de los mayores activos del club. Su fidelidad, compromiso y apoyo constante, independientemente de las circunstancias, es digna de admiración", dice el primer punto.

"Creemos firmemente que esta afición merece un mayor cuidado y consideración, acorde a lo que representa para la identidad y la historia del Rayo Vallecano", añade.

En el segundo punto, los jugadores del Rayo denuncian el mal estado de la Ciudad Deportiva, el "mal estado de los campos" por lo que no pudieron llevar a cabo la pretemporada con normalidad. "Esta situación, prolongada en el tiempo, afectó de manera directa al trabajo diario, a la planificación y a la normalidad que requiere un equipo profesional de Primera División", recuerda.

"Meses más tarde, y debido a la climatología, no se pudo entrenar en nuestro campo de entrenamiento, teniendo que buscar una solución entrenando en un campo de césped sintético fuera de las instalaciones debido al mal estado de los mismos en nuestra Ciudad Deportiva", añade, contundente también con las instalaciones del estadio.

"En el último mes, el estado del césped del Estadio de Vallecas ha sido claramente deficiente, una situación que se ha ido agravando con el paso de las semanas y que ha quedado reflejado tanto en partidos anteriores como en la situación vivida hoy, a pocas horas de disputar un nuevo encuentro oficial", insiste.

Los jugadores lamentan no tener un estadio con las "condiciones mínimas" de Primera. "A esta situación se suman deficiencias en las instalaciones que usamos a diario, como la falta de agua caliente en las duchas en determinados días, una limpieza que no siempre ha sido la adecuada y unas instalaciones obsoletas que no se corresponden con los estándares que requiere un club de Primera División para un correcto desempeño profesional", dice el comunicado.

"Queremos subrayar que todos estos puntos han sido trasladados previamente a la presidencia del club en diferentes ocasiones. Sin embargo, las soluciones prometidas y las explicaciones recibidas hasta el momento no han resuelto de manera efectiva una situación que entendemos que no puede prolongarse más, ya que vemos peligrar nuestra integridad física y nuestras condiciones básicas de trabajo", añade.

Por otro lado, la plantilla vallecano se muestra consciente de la necesidad de sacar la temporada adelante, peleando en este momento por salir de la zona de descenso. "Este comunicado no busca generar conflicto ni desviar la atención del partido que disputamos este sábado, cuya importancia deportiva asumimos con total profesionalidad y compromiso. La plantilla y el cuerpo técnico estamos plenamente centrados en competir y en defender el escudo del Rayo Vallecano, siendo conscientes de que somos los máximos responsables de la situación deportiva actual", afirma.