El juicio de apelación contra Blatter y Platini se celebrará en marzo de 2025

Archivo - El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter y el ex presidente de la UEFA Michel Platini. - DPA - Archivo

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 17 Sep. (dpa/EP) -

El juicio de apelación por sospechas de fraude contra el ex presidente de la FIFA Joseph Blatter y el ex presidente de la UEFA Michel Platini, absueltos en primera instancia en 2022, tendrá lugar entre el 3 y el 25 de marzo.

Según confirmó este martes a la agencia alemana dpa el abogado de Platini, Dominic Nellen, la vista en un tribunal extraordinario de apelación está prevista del 3 al 25 de marzo en Muttenz, cerca de Basilea.

Blatter, de 88 años, ex presidente de la FIFA, y Platini, de 69, ex presidente de la UEFA, fueron absueltos de los cargos de fraude en 2022. La Fiscalía de Suiza acusó a Blatter de conceder ilegalmente a Platini un pago de más de 2 millones de euros en 2011 por asesoramiento entre 1998 y 2002, "perjudicando el patrimonio de la FIFA y enriqueciendo de forma ilícita a Platini".

Sin embargo, los dos acusados defendieron que la suma correspondía a pagos pendientes de un acuerdo verbal relativo al trabajo de consultoría de Platini. La Fiscalía General de Suiza no vio base legal para el pago, pero el Tribunal Penal Federal suizo falló "in dubio pro reo": los acusados no fueron condenados por el tribunal al subsistir dudas sobre su culpabilidad. Entonces, la Fiscalía recurrió la decisión.

Con motivo de este caso, el Comité de Ética de la FIFA inhabilitó a finales de 2015 tanto a Blatter, que estuvo en el cargo 17 años, y a Platini, que no pudo relevar al primero al frente de FIFA, durante ocho años. Una sanción que la Comisión de Apelación del organismo rebajó a seis y, posteriormente, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la bajó en 2016 a cuatro años.