Júlia Bartel: "El fútbol inglés es un modelo a seguir, sabiendo que en España tenemos el talento"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Júlia Bartel, actualmente en el Atlético de Madrid cedida por el Chelsea FC, afirmó este miércoles que el fútbol inglés "es un modelo a seguir" para España, a la que ven como "una potencia" por su "talento y nivel".

"En las categorías inferiores en España hay mucho talento. Se están ganando Europeos y Mundiales, tenemos que ser conscientes del tipo de jugadoras que hay aquí. Cuando fui a Inglaterra nos ven como una potencia", destacó la jugadora en la charla 'El creciente ecosistema del fútbol femenino: talento, agencias, clubes e instituciones' en World Football Summit.

La futbolista, de 21 años, defendió que han superado "muchas barreras y caminos difíciles" en el fútbol. "Me acuerdo en el filial del Barça, entrenábamos a última hora, ellos entrenaban en mejor horario, pero eso ha ido cambiando, tenemos mejores condiciones", aplaudió. "Y se esta viendo ese rendimiento. Pero las jugadoras queremos más, no debemos conformarnos con lo que tenemos ahora", advirtió.

"Inglaterra es una Liga que genera mucho pero que da esa visibilidad a las jugadoras. Las instalaciones, salarios, la Liga, hay bastante diferencia respecto a España. Lo tenemos que ver como un modelo a seguir, y sabiendo que aquí tenemos el talento y el nivel para hacerlo", animó Bartel, que es propiedad del Chelsea, aunque está cedida en el Atlético.

Finalmente, pidió ver el fútbol femenino como "profesional y estable" y no "como un proyecto". "Está creciendo, lo entendemos, vemos los cambios, pero como jugadoras siempre queremos más y queremos que dure mucho más para las próximas generaciones, y queremos que sea estable", concluyó.