Julián Álvarez: "Estuvimos muy cerca de lograr el objetivo, pero nos faltó un 'poquito' más"

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, tiene claro que el equipo colchonero estuvo "muy cerca de lograr el objetivo" esta temporada, aunque lamentó que les "faltó un poquito más" para dar ese paso de luchar por todos los títulos.

"En lo colectivo, es verdad que estuvimos muy cerca de lograr el objetivo, pero faltó algo, nos faltó un poquito más. Tenemos que prepararnos para lo que viene lo mejor que se pueda", explicó Julián Álvarez en declaraciones facilitadas este viernes por 'Mahou' tras ser nombrado Jugador Cinco Estrellas de la temporada.

En lo personal, 'La Araña' celebró haber "alcanzado una cifra" goleadora (29) que no había hecho "en los años anteriores". "Más allá de eso, he aprendido y he crecido mucho aquí con toda la gente que conforma el club", añadió.

El internacional también agradeció a la afición y sus compañeros por este premio. "Muchas gracias, siempre es lindo recibir los reconocimientos como este. Quiero agradecerles a mis compañeros porque sin ellos no hubiese sido posible, igual que toda la gente que me vota y que me brinda su cariño día a día. Estoy muy agradecido y feliz", subrayó.

Por último, Julián Álvarez comentó la manera en la que el Atlético afronta el Mundial de Clubes, una competición que les genera "mucha ilusión" y "un torneo muy lindo". "Vamos a prepararnos de la mejor forma e intentar mejorar para hacer un gran torneo y dejar el escudo en lo más alto", sentenció el delantero.