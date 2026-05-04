Julián Álvarez y Giuliano Simeone viajan a Londres

Archivo - Giuliano Simeone and Julian Alvarez of Atletico de Madrid celebrate the victory during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium on September 27, 20 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los futbolistas argentinos Julián Álvarez y Giuliano Simeone entraron en la convocatoria del Atlético de Madrid facilitada este lunes por el entrenador Diego Pablo Simeone para el encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de este martes (21.00 horas) en el Emirates Stadium de Londres.

Ambos jugadores, que acabaron con molestias el primer envite en el Riyadh Air Metropolitano y no formaron parte de la expedición rojiblanca para el duelo liguero en Valencia, parecen estar recuperados y disponibles para el técnico argentino.

Además, también entraron en esta lista el defensa uruguayo José María Giménez, fuera de la dinámica del equipo desde principios de abril, y el central eslovaco Dávid Hancko y el centrocampista español Koke Resurrección, que descansaron este fin de semana.

En la lista para el partido en Londres aparecen los canteranos Javier Boñar, Julio Díaz e Iker Luque, que estas últimas semanas están teniendo protagonismo con el primer equipo; mientras que los lesionados Pablo Barrios y Nico González continúan con sus respectivos procesos de recuperación y serán las únicas bajas de Simeone para este importante partido.

Así, la convocatoria la integran los porteros Juan Musso, Jan Oblak y Salvador Esquivel; los defensas José María Giménez, Matteo Ruggeri, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Dávid Hancko, Marc Pubill, Robin Le Normand, Javier Boñar y Julio Díaz; los centrocampistas Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Álex Baena, Marcos Llorente y Obed Vargas; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Thiago Almada, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Ademola Lookman e Iker Luque.