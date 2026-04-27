Julián Álvarez: "La historia la queremos escribir nosotros"

April 19, 2026, Sevilla, Spain: Atletico de Madrid's Julian Alvarez during Spanish King's Cup Final match. April 18, 2026. - Europa Press/Contacto/Acero

MAJADAHONDA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez aseguró este lunes que quieren "hacer historia" en la Liga de Campeones, eliminando al Arsenal FC en las semifinales de la competición continental, al mismo tiempo que afirmó que trata de "no perder energía" en los rumores sobre una posible futura salida del club rojiblanco.

"Obviamente, se habla siempre de si hay un favorito o no. Nosotros solo pensamos en lo que tenemos que hacer nosotros, en nuestro objetivo, lo que podemos hacer, de lo que somos capaces, así que solo vamos a poner foco en eso", comentó el atacante en declaraciones a los medios en la sala de prensa del Cerro del Espino antes del entrenamiento.

Dos días antes de recibir al equipo londinense en la ida de 'semis', Julián Álvarez defendió que está "al 100%" físicamente, también después del "golpe duro" que supuso perder al final de la Copa del Rey Mapfre el pasado 18 de abril en La Cartuja ante la Real Sociedad. "Llegamos hasta la final, ahora estamos en semifinales de Champions, estamos a esta altura de temporada luchando por todo", señaló.

"En Liga un poco más desde atrás, pero el año pasado, por ejemplo, en marzo ya estábamos fuera de estas competiciones y hoy llegar hasta el final... Estamos muy orgullosos de eso y hay que levantarse de este golpe, pero estamos en semifinales de Champions, vamos a ir con todo para llegar a la final", dijo el argentino.

El atacante reconoció que "es normal que duela" haber perdido la final copera, "porque la ilusión era muy grande". "Pero sí que en estos días hemos hablado en el grupo, un poco lo que sentíamos, lo que falta de temporada. Y el grupo está muy bien, muy fuerte, muy unido, con un objetivo muy claro", expresó.

"Estamos haciendo una temporada muy buena. Si llegamos a la final vamos a jugar todos los partidos de la temporada. Así que nos enfocamos en eso, en lo que somos hoy como grupo y la historia la queremos hacer nosotros", manifestó Julián Álvarez.

El delantero no cree que, después de la final de Copa, ahora tengan más presión en esta eliminatoria continental, porque "es parte del objetivo de todas las temporadas intentar ganar". "Llegamos hasta ahí, por detalles no se nos dio, pero nada de presión. Sabemos lo que podemos lograr, de lo que somos capaces, estamos muy tranquilos y pensando en el partido del miércoles", agregó.

Finalmente, abordó los rumores sobre su futuro. "Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque todas las semanas salen cosas nuevas. Trato de no perder energía en eso. Estamos en la parte más importante de la temporada, así que trato de enfocarme en eso, en hacer lo mejor, estar bien yo para poder ayudar al equipo y hacer cosas grandes aquí", sostuvo.

"No puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo y yo trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota, de mentiras muchas veces. La energía la guardo para las cosas que me interesan, en estar al 100% para ayudar al equipo", zanjó.