Julián Álvarez, Atlético de Madrid - Kurt Desplenter/Belga/dpa

Julián Álvarez vuelve a picar en el Tartiere

El argentino dio los tres puntos al Atlético en el minuto 94 y el único disparo a puerta visitante ante un Oviedo hundido

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid venció (0-1) al Real Oviedo este sábado en la jornada 26 de LaLiga EA Sports gracias al tanto de Julián Álvarez en la última jugada del encuentro celebrado en el Carlos Tartiere, oportuno el argentino para cortar su sequía y evitar otro traspiés liguero de un conjunto rojiblanco que pensó más en la Copa.

Cuatro meses después, la 'Araña' volvió a picar en Liga y lo hizo en el único disparo a puerta del Atleti en su visita a un colista hundido en lo anímico, después de merecer al menos el punto que se esfumó en el minuto 94, y en la tabla. Los de Diego Pablo Simeone aprovecharon al derrota del Villarreal para recuperar la tercera plaza antes de la vuelta de semifinales de Copa del Rey contra el FC Barcelona en el Camp Nou, donde manejan el 4-0 de la ida.

El 'Cholo' volvió a hipotecar sus opciones de Liga, pensando en la Copa esta vez, y la segunda unidad rojiblanca fue de más a menos. De inicio, los madrileños apretaron algo arriba y tuvieron la mejor ocasión en una jugada ensayada de saque de esquina que encontró solo a Ademola Lookman, pero poco a poco el Oviedo fue encontrando confianza para mirar hacia arriba.

El equipo asturiano ganó la partida por banda derecha al canterano Julio Díaz, debutante con el primer equipo del Atleti, y buscando con los centros de Haissem Hassan a Fede Viñas. Además, el cuadro rojiblanco perdió mucho balón en el centro del campo, superado Rodrigo Mendoza, y el Oviedo terminó el primer tiempo generando peligro y rozando el 1-0.

Jan Oblak salvó a los visitantes con dos intervenciones de mucho mérito en el descuento: un cabezazo de Ilyas Chaira y un derechazo de Alberto Reina. Simeone metió a Julián Álvarez en la reanudación, por Lookman, y el Atleti combinó con peligro, guardando sobre todo el balón para que el Oviedo de nuevo pareciera inofensivo.

Sin embargo, el técnico rojiblanco no tardó en quemar naves porque la producción ofensiva visitante seguía siendo inexistente. La entrada de Koke, Giuliano Simeone y Antoine Griezmann, poco después Marcos Llorente, juntó un once reconocible con el que el Atlético se fue arriba. Minutos de más conexiones y movimiento arriba pero sin probar a Aarón Escandell.

De hecho, fue Oblak quien tuvo que estirarse ante Viñas. Guillermo Almada también reaccionó desde el banquillo y la última carta de Santi Cazorla hizo creer al Tartiere con la victoria. Thiago Fernández la tuvo recién entrado a pase del internacional español y el Atleti respondió con un gol de Álex Baena anulado por fuera de juego ya mirando al descuento del partido.

En la última, la 'Araña' rescató los tres puntos, 51 como el Villarreal, cazando un balón suelto en el área, recorte y gol. El Oviedo quedó hundido, un paso más cerca de volver a Segunda División, con solo 17 puntos, mientras los de Simeone firmaron su segunda victoria seguida en Liga para no descuidar más la zona Champions y llegar con frescura en sus titulares al Camp Nou.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL OVIEDO, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL OVIEDO: Escandell; Nacho Vidal (Ahijado, min.80), Dani Calvo, David Carmo, Javi López, Hassan (Thiago, min.72), Sibo, Fonseca (Colombatto, min.65), Ylias (Ilic, min.72); Reina (Cazorla, min.80) y Fede Viñas.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Molina, Le Normand, Giménez, Julio Díaz; Almada (Llorente, min.72), Cardoso (Griezmann, min.61), Mendoza (Koke, min.61), Baena; Lookman (Julián Álvarez, descanso) y Sorloth (Simeone, min.61).

--GOL:

0 - 1, min.94, Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano). Amonestó a Vidal (min.42) y López (min.71) por parte del Oviedo. Y a Le Normand (min.45) y Molina (min.71) en el Atlético.

--ESTADIO: Carlos Tartiere, 27.067 espectadores.