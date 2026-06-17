Juliano Belletti renueva como entrenador del Barça Atlètic hasta 2027

Archivo - El nuevo entrenador del Barça Atlètic Juliano Beletti en el Estadi Johan Cruyff - FC BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este miércoles la renovación del técnico brasileño Juliano Belletti, que continuará al frente del Barça Atlètic la próxima temporada y afrontará así su segundo curso consecutivo como entrenador del filial blaugrana.

"El FC Barcelona informa que Juliano Belletti continuará al frente del Barça Atlètic la próxima temporada después de renovar su contrato con el Club", señaló la entidad blaugrana en un comunicado, en el que recordó que el exjugador llegó a la estructura del fútbol formativo en 2023 como técnico asistente del Juvenil A.

Belletti, uno de los integrantes del histórico equipo que conquistó la Liga de Campeones de París en 2006 y autor del gol decisivo en aquella final, seguirá liderando un proyecto concebido como el último escalón antes del salto al fútbol profesional.

El club valoró de forma positiva su primera campaña al frente del filial, destacando especialmente el componente formativo y la capacidad para dar continuidad al trabajo de cantera. Durante el curso, un total de 21 futbolistas debutaron con el Barça Atlètic y la plantilla llegó a contar con la participación de 42 jugadores, varios de ellos todavía en edad juvenil.

Con esta continuidad, el Barça mantiene su apuesta por la promoción del talento joven y por consolidar el papel del filial como puente entre el fútbol base y el primer equipo, entrenado por el alemán Hansi Flick y que sigue apostando fuerte por las perlas de La Masia.