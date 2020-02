Julio Salinas: "El fichaje de Braithwaite me parece un desastre y fuera de lugar"

Publicado 21/02/2020 14:30:46 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista del FC Barcelona Julio Salinas se mostró muy crítico con el fichaje por parte del club catalán Martin Braithwaite y opinó que le parece "un desastre y fuera de lugar", sobre todo porque no puede jugar en la Liga de Campeones y porque se podría haber mirado más al filial.

"Lo de Braithwaite es un desastre, una muy mala elección. Primero porque no puede jugar la 'Champions', con lo cual veo absurdo pagar 18 millones, un precio casi de 'crack', porque al final son 18 millones más un fichaje de cuatro años y medio al jugador", comentó Julio Salinas en un acto en Sevilla del Banco Santander.

El vasco cree también que el fichaje del danés quita "la posibilidad del año que viene un buen fichaje" como podrían ser Lautaro Martínez y Neymar "o ambos". "Has dejado escapar a Abel Ruiz o a Carlos Pérez, y a muchos jugadores por menos precio, al final para qué quieres un filial. Para un jugador que va a jugar 13 partidos de Liga, porque el Clásico seguramente no lo jugará, me parece fuera de lugar", advirtió.

También se refirió el exblaugrana al polémico caso de la empresa que habría contratado el FC Barcelona para dañar la imagen de jugadores a través de las redes sociales. "No entiendo la gestión que han hecho. Hablamos de una empresa como el Barcelona, que factura mil millones de euros, no son empresas que al final son de los socios. Si yo tengo 300 millones de seguidores en las redes sociales, ¿por qué tengo que pagar a una empresa que no la conoce nadie y tiene cuatro seguidores para que me haga una gestión de qué? No entiendo esa gestión", apuntó.

"Si tengo 300 millones de seguidores y encima un grupo ejecutivo dentro del club, una multinacional en la que yo manejo las redes sociales y todo lo que es el tema digital, con expertos en ese tema, ¿para qué tengo que contratar?", sentenció Salinas, al que le da "la sensación" de que se está "regalando el dinero" y que duda de quien es esa empresa. "Me parecen gestiones fuera de lugar y muy raras", sentenció.

Julio Salinas participó este viernes junto a la exjugadora de balonmano Eli Pinedo, el exjugador de voleibol Rafa Pascual y el exwaterpolista Pedro García Aguado en la presentación del reto 'Mi Primer Maratón' del Banco Santander, que llevará a los cuatro a correr este domingo el Maratón de Sevilla.