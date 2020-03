Junior Firpo se lesionó la mano izquierda con una caída en un entrenamiento

"Cualquier otra versión no se ajusta a la realidad, hay mucho de qué hablar como para inventar tal cosa", ha afirmado el lateral culé

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista hispano-dominicano Junior Firpo, lateral del FC Barcelona, explicó este miércoles que sí tuvo una "leve lesión" en su mano izquierda antes del partido contra la SD Eibar y que se la había producido con una caída durante un entrenamiento con el equipo culé, desmintiendo así "cualquier otra versión" publicada al respecto.

"Os quería explicar que la leve lesión que he tenido en la mano izquierda me la hice en el entrenamiento del jueves previo al partido contra el Eibar en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona. Cualquier otra versión no se ajusta a la realidad", escribió en sus redes sociales.

Además, calificó de invención las publicaciones de que se había lesionado tras un choque en una carrera de karts. "No existen erosiones ni abrasiones, simplemente una mala caída en un entrenamiento como otras veces. Creo que hay muchos temas de los que hablar en el mundo del deporte como para inventar tal cosa", afirmó.