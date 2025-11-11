Junta anuncia nuevas inversiones para La Cartuja de Sevilla, que acoge el España-Turquía el 18 de noviembre

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en la presentación del partido entre las selecciones de España y Turquía que tendrá lugar en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado este martes nuevas inversiones en el exterior e interior del Estadio de La Cartuja de Sevilla, que albergará el 18 de noviembre el España-Turquía, último partido de clasificación para la fase de clasificación para el Mundial de fútbol de 2026.

Las actuaciones contarán con un presupuesto superior a los 9,5 millones de euros y "serán compatibles con la estancia del Real Betis".

Según una nota remitida por la Junta, el anuncio ha tenido lugar en la presentación del partido España-Turquía en La Cartuja.

La consejera ha agradecido a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "haber elegido de nuevo a Sevilla, a Andalucía, como sede de un nuevo partido oficial de la Selección Española". Se trata del primer partido del combinado español tras los trabajos de renovación de sus instalaciones que ha permitido la ampliación hasta los 70.000 espectadores.

Asimismo, Del Pozo ha indicado que las nuevas obras empezarán en el primer trimestre de 2026 en la zona sur y oeste del recinto sobre viario, accesos, iluminación y arboleda, por un importe de 3,5 millones de euros. Y también en su interior, en baños, bares, ascensores, por un importe de 5 millones de euros, a los que se sumará una inversión adicional de un millón de euros para "mejorar el sistema de iluminación".