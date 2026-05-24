La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y el club celebrará elecciones

Enrique Riquelme attends the Media outside the stadium ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Athletic Club at Bernabeu stadium on May 23, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral del Real Madrid ha validado este domingo la candidatura del empresario Enrique Riquelme a la presidencia de la entidad al determinar que cumple "todos los requisitos exigidos" por las normas electorales, por lo que se confirma que se enfrentará en las elecciones presidenciales a Florentino Pérez, cuya candidatura fue aprobada el sábado.

"Presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral proclama válida la candidatura presentada por D. Enrique José Riquelme Vives, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club Y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura", confirmó la entidad madridista.

La Junta Electoral, presidida por José Manuel de Carlos Grau, determinó que Riquelme, socio nº 41.736, aportó el preaval y aval bancario "a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.B.7 de los Estatutos Sociales del Real Madrid", así como el resto de documentación requerida.

Con la candidatura de Riquelme confirmada, que se une a la oficializada el sábado de Florentino Pérez, se confirma que el club blanco celebrará elecciones a la presidencia por primera vez en 20 años, después de que en las convocatorias de 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025 solo se presentase Florentino Pérez.

La última ocasión en la que los socios madridistas pudieron votar fue en el verano de 2006, después de que precisamente Florentino Pérez presentase su dimisión. En aquella convocatoria, ganó Ramón Calderón, que logró imponerse a Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz, Julián Palacios y Arturo Baldasano.