La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Florentino Pérez

Florentino Perez attends during the Real Madrid Board of Directors meeting held at Ciudad Real Madrid on May 12, 2026 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral del Real Madrid ha validado este sábado la candidatura de Florentino Pérez a la presidencia de la entidad al determinar que cumple "todos los requisitos exigidos" por las normas electorales, y sin necesidad de preaval bancario.

"La Junta Electoral adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: proclamar válida la candidatura presentada por D. Eduardo Fernández de Blas y encabezada por D. Florentino Pérez Rodríguez, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados B) y C) de los vigentes estatutos del club y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura", informó la entidad madridista.

La Junta Electoral, presidida por José Manuel de Carlos Grau, determinó que la candidatura presentada por Eduardo Fernández de Blas en nombre de Florentino Pérez reúne "todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables".

"No se reclama preaval bancario al no estar obligada a ello la citada candidatura a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.C.5 de los Estatutos Sociales del Real Madrid CF", explicó la Junta Electoral en el comunicado.

Por el momento, la de Florentino Pérez es la única candidatura aprobada por la Junta Electoral. El pasado jueves, el empresario Enrique Riquelme, CEO de Cox, notificó a la Junta Electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia; sin embargo, la banca española se desmarcó del aval a Riquelme, requisito estatutario imprescindible para concurrir a las elecciones a la presidencia.