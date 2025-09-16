La Junta pone en marcha un "plan pionero" para guiar a los deportistas de élite tras su retiro

Archivo - Campo de césped y pistas de atletismo del complejo polideportivo Can Dragó, a 23 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El CE Europa y el Ayuntamiento de Barcelona han propuesto que las pistas de deportivas de Can Dragó (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que dirige Patricia del Pozo, ha puesto en marcha un "plan pionero" para guiar a los deportistas de élite tras su retiro con el propósito de prepararlos para la finalización de su etapa competitiva, extender la vida deportiva activa con un enfoque dirigido al bienestar integral y generar un impacto en empleabilidad, salud mental y desarrollo profesional.

"El Programa de Acompañamiento del Deportista de Alto Nivel contribuye al posicionamiento de Andalucía como referente nacional en apoyo al talento deportivo", ha declarado Del Pozo, quien ha señalado que "se ofrecerá formación y búsqueda de oportunidades profesionales a diez deportistas de alto nivel nacidos en Andalucía o que hayan residido al menos dos años antes de esta convocatoria".

Las solicitudes de los deportistas interesados se tendrán que realizar de manera directa a través de un formulario, mediante presentación electrónica general. El plazo de solicitud será del 17 al 30 de septiembre de 2025.

Una vez finalizado el proceso de solicitud para participar en el programa se seleccionarán los 30 deportistas con mayor puntuación por méritos deportivos, a los que se citará para una entrevista estructurada de selección con la empresa 'Youbefy' (responsable de la ejecución material del programa) a principios de octubre. El 15 de octubre se publicará el listado definitivo con los diez deportistas elegidos.

FASES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA

El programa se iniciará con una etapa de autoconocimiento para impulsar un desarrollo personal adaptado, a través de pruebas de nivel de conocimientos para personalizar el aprendizaje; pruebas de competencias profesionales para identificar fortalezas y áreas de mejora; autoanálisis guiado para profundizar en el autoconocimiento.

La formación competencial se compondrá de once módulos formativos, impartidos en modalidad virtual por profesionales expertos en cada área. Los módulos son los siguientes: Desarrollo profesional, Emprendimiento, Habilidades de comunicación, Formación en idiomas, Huella digital profesional, Gestión deportiva, Educación en asuntos legales, Competencias digitales, Asesoramiento educativo, Educación financiera y Salud y bienestar.

La mentoría la realizarán mentores con más de 15 años de experiencia profesional relevante. Es una actividad transversal y se desarrollará durante todo el programa, mediante un mínimo de una sesión de dos horas de duración al mes. Los mentores facilitarán orientación estratégica a los deportistas y apertura a red de contactos.

La fase de desarrollo del talento consistirá en la creación de una red de contactos profesionales para los deportistas, el acceso a oportunidades profesionales que les permitan adquirir experiencia y el desarrollo de su marca profesional en paralelo al deporte.

Todo el programa, en sus diferentes fases, se realizará a través de una plataforma digital que facilite el acceso a la formación y mentorías desde cualquier lugar y en cualquier momento, adaptando la formación a las necesidades de los deportistas.

La plataforma digital deberá ser flexible, con contenidos a demanda y sesiones en vivo, potenciada por Inteligencia Artificial para personalizar el aprendizaje, facilitar mentorías personalizadas e individuales mediante un algoritmo de compatibilidad ('matching') y automatización, todo integrado en un sistema unificado.

Con el objetivo de evaluar rigurosamente el impacto del programa, se implementará un sistema de evaluación que analice tanto el resultado a nivel individual para cada participante como el resultado del programa con carácter general, y que se llevará a cabo en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas.

La evaluación individual deberá medir la evolución de competencias profesionales, el bienestar psicológico y empleabilidad de los deportistas tras la finalización del programa. La evaluación general, por su parte, medirá el impacto social del programa, analizando cómo su desarrollo genera talento dual, fortalece el mercado laboral y aporta beneficios a empresas y comunidad.

Ambas evaluaciones incorporarán indicadores cuantitativos y cualitativos para asegurar rigor y obtener información útil y objetiva. Los resultados se validarán mediante un grupo de control que asegure el anonimato de cada participante, a los efectos de garantizar la máxima objetividad del proceso de evaluación.