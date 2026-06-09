Las Juntas de División de LaLiga aprueban por unanimidad el calendario de inicio de la competición

Nahuel Tenaglia of Deportivo Alaves competes for the ball with Gerard Gumbau of Rayo Vallecano during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Rayo Vallecano at Mendizorrotza on May 23, 2026, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas de División de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion han aprobado este martes por unanimidad el calendario de inicio de la temporada 2026-27, así como el modelo de comienzo de la competición en jornada partida.

"El respaldo unánime de los clubes de Primera y Segunda División pone de manifiesto el amplio consenso existente en torno a una propuesta que garantiza la estabilidad de la competición, respeta los periodos de descanso y pretemporada de los jugadores y ofrece soluciones específicas para aquellos clubes que puedan verse afectados por la participación de sus futbolistas en las fases finales del Mundial", señaló la patronal en un comunicado.

El lunes, LaLiga confirmaba que la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027 daría comienzo el fin de semana del 15-16 de agosto después de que el arbitraje diese la razón a LaLiga ante la oposición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que quería retrasar el inicio al fin de semana siguiente para que los futbolistas que jueguen el Mundial tengan más y mejor descanso.

La patronal y el sindicato estaban enfrentados en sus posturas sobre el calendario de la próxima campaña, sobre todo en el inicio de LaLiga EA Sports y en el final de LaLiga Hypermotion, por lo que, tal y como dictamina el Convenio Colectivo, hubo que recurrir a un arbitraje que dio la razón al organismo que preside Javier Tebas en todos los puntos de conflicto, según confirmaron fuentes de AFE a Europa Press.

"La aprobación unánime refleja el compromiso conjunto de los clubes con un calendario equilibrado que atiende las necesidades de la competición y de todos sus actores", concluyó LaLiga.