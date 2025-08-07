Kachanov-Shelton, final del Masters 1000 de Toronto

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista ruso Karen Khachanov y el estadounidense Ben Shelton disputarán la final del torneo de Toronto (Canadá), sexto Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras eliminar, respectivamente, al número 3 y 4 del mundo, el alemán Alexander Zverev y el también norteamericano Taylor Fritz.

La lógica del ranking no se impuso este miércoles en Canadá y el primer y segundo cabeza de serie del certamen cayeron a manos del undécimo y del cuarto. En primer lugar fue el turno de Zverev y Khachanov, en el que se impuso el moscovita (6-3, 4-6 y 7-6) en un partido que duró 2 horas y 53 minutos.

El primer set fue bastante cómodo para el actual número 16 del mundo, que no tuvo que afrontar ninguna bola de 'break' y le bastó romper el segundo turno de saque del de Hamburgo para ponerse con ventaja y embolsarse el parcial. Por su parte, el segundo parecía destinado al 'tie-break', con ambos ganando los turnos con su saque sin problemas, hasta que llegó el décimo juego y Zverev sorprendió a Khachanov para romperle en blanco y anotarse la manga.

El último set fue maratoniano (1 hora y 22 minutos) y se resolvió en el desempate después de que no hubiese roturas, aunque Zverev dispuso de pelota de partido en el último juego del parcial que estrelló con su revés en la red. Kachanov se llevó la 'muerte súbita' para alcanzar su segunda final de Masters 1000 tras la de París-Bercy, en 2018 y con victoria ante el serbio Novak Djokovic, y el alemán no pudo darse una alegría en su irregular campaña.

Por otro lado, el duelo estadounidense entre Taylor Fritz y Ben Shelton fue más plácido de lo previsto para el actual número 7 del mundo. El partido entero duró menos (1 hora y 18 minutos) que el tercer set de la primera semifinal y el jugador de Atlanta se impuso por 6-4 y 6-3 sin perder su saque.

El primer set, Shelton se lo llevó tras romper el saque de su compatriota en el noveno juego, mientras que el segundo parcial, en el que no afrontó ninguna bola de 'break', lo ganó rompiendo en el quinto y en el último juego del partido para sellar su pase a su primera final de Masters 1000.