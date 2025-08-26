Kairat, Pafos y Bodo/Glimt hacen historia y se meten en la fase de liga de la Champions

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Kairat Almaty kazajo, el Pafos chipriota y el Bodo/Glimt noruego hicieron historia este martes al clasificarse por primera vez para la Liga de Campeones, en cuya fase de liga estarán tras deshacerse de dos históricos como el Celtic FC escocés y el Estrella Roja serbio, y el Sturm Graz austriaco, respectivamente.

El Kairat Almaty fue capaz de resistir 210 minutos al Celtic, campeón de Europa en 1967 y que pudo sacar partido a su mayor experiencia y teórico mayor potencial para repetir presencia en la máxima competición continental. Tras el 0-0 de la ida, el marcador tampoco se movió en Kazajistán y los penaltis volvieron a premiar a los locales, que en la ronda anterior ya habían eliminado de esta manera al Slovan Bratislava eslovaco.

El equipo kazajo sobrevivió en Glasgow y ante su afición hizo lo propio en un choque igualado en el que el japonés Daizen Maeda tuvo una inmejorable ocasión en los compases finales para haber evitado una prórroga.

En el tiempo suplementario, el equipo de Brendan Rodgers fue superior y gozó de buenas ocasiones para romper la igualada, pero no pudo con el inspirado Temirlan Anarbekov, portero suplente del Kairat y que en la tanda decisiva detuvo tres penaltis a Adam Idah, Luke McCowan y Daizen Maeda para colocar a Almaty, a 400 kilómetros de la frontera con China en la Champions.

Y en esa fase de liga también estará el sorprendente Pafos chipriota, entrenado por el español Juan Carlos Carcedo, y que dio otra de las sorpresas al dejar fuera a otro equipo con historia europea como el Estrella Roja serbio, campeón de Europa en 1991.

El conjunto chipriota, verdugo ya en la anterior eliminatoria de otro histórico como el Dinamo Kiev ucraniano, había dado la sorpresa en Belgrado al imponerse por 1-2 y con esa ventaja afrontó animado un partido de vuelta que se le complicó cuando Marko Ivanic igualó la eliminatoria a la hora de juego. La prórroga amenazaba a ambos equipos cuando apareció el brasileño Jajá para lograr el gol salvador en el minuto 89.

De este modo, Juan Carlos Carcedo, asistente durante varios años de Unai Emery, logra que Chipre vuelva a estar en la máxima competición continental tras las apariciones anteriores del APOEL, que participó en cuatro ocasiones y había sido el último hasta el momento en 2017-2018, y el Anorthosis Famagusta, que lo hizo una vez.

Y otro debutante que habrá en la fase de liga de la Champions será otro modesto como el Bodo/Glimt noruego, un equipo que la pasada campaña ya brilló en el panorama continental al alcanzar las semifinales de la Liga Europa.

El conjunto nórdico ya había encarrilado su billete en el partido de ida en casa ante el Sturm Graz austriaco al que goleó claramente 5-0. En la vuelta, se llegó a poner por delante en el marcador, pero finalmente los locales remontaron y lograron la victoria del honor (2-1).