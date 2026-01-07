Kaitlin Quevedo cae en octavos del torneo de Auckland

Archivo - Kaitlin Quevedo of Spain gestures against Anna Blinkova of Rusia during the Mutua Madrid Open 2025, ATP Masters 1000 and WTA 1000, tennis tournament celebrated at Caja Magica on April 22, 2025 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Kaitlin Quevedo resultó este miércoles eliminada del torneo de Auckland (Nueva Zelanda), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, después de caer en los octavos de final ante la belga Sofia Costoulas en dos sets por 6-2, 6-0.

La jugadora de 19 años había dado la sorpresa en su estreno al batir a la estadounidense Patty Stearns, octava favorita, pero fue desarbolada completamente por su rival ante la que únicamente pudo ganar dos juegos y frente a la que no aprovechó ninguna de sus cuatro bolas de 'break'.