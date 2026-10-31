Kaitlin Quevedo cae en semifinales de Guangzhou

Archivo - September 21, 2026, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil: Sao Paulo (SP), 09/21/2026 - Tennis / SP Open - Spaniard Kaitlin Quevedo defeated Argentinian Nadia Podoroska 4/6, 6/4, 6/2, this Monday (21), at Parque Villa-Lobos, in Sao Paulo, and won the sin - Leco Viana / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Kaitlin Quevedo se ha despedido este sábado en semifinales del torneo de Guangzhou (China), de categoría WTA 250 y que se disputa sobre pista dura, después de caer en dos sets ante la austriaca Lilli Tagger (6-2, 6-0).

En un primer set en el que no gozó de oportunidades de 'break', la número 86 del mundo cedió su servicio en el tercer y el séptimo juegos y se vio obligada a marchar a remolque. Ya en la segunda manga, Tagger, 53ª raqueta mundial, endosó un 'rosco' a la española, que tampoco tuvo ocasiones para romper, y puso fin a la contienda tras 53 minutos.

De esta manera, Quevedo se queda a las puertas de disputar su segunda final del año tras la del torneo de Sao Paulo (Brasil), en la que alzó su primer título WTA después de superar a la argentina Nadia Podoroska (4-6, 6-4, 6-2).