Kaitlin Quevedo: "He disfrutado un montón mi debut, no sentía mucha presión"

Kaitlin Quevedo durante su partido de la Billie Jean King Cup 2026 ante Eslovenia - ALVARO DÍAZ/RFET

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Kaitlin Quevedo confesó haber "disfrutado un montón" de su primer partido este viernes en la Billie Jean King Cup, en la eliminatoria ante Eslovenia, donde no sintió "mucha presión" y donde terminó llevándose el punto, "no de la mejor manera", al producirse por la retirada de su rival, Tamara Zidansek.

"Obviamente, no es la mejor manera, a nadie le gusta acabar un partido así y menos en esta competición, así que le deseo una recuperación muy rápida a Tamara y a ver cómo salen los otros partidos", expresó Quevedo en declaraciones facilitadas por la RFET.

Debutante en la BJKC, disfrutó "un montón" de este estreno. "Cuando salí de la pista mis compañeras me preguntaron si había sufrido y fue al contrario. Estoy muy agradecida de poder estar aquí y tener esta experiencia. Al principio es todo nuevo para mí, pero lo he disfrutado un montón y estoy muy contenta de estar aquí", subrayó.

"La verdad es que es un orgullo representar a España y no sentía mucha presión, al contrario, fue muy divertido. Estaba ahí luchando, haciéndolo lo mejor que podía y al final le di la vuelta y pasó lo que pasó. Estoy muy orgullosa de mi lucha, de cómo he competido, de mi actitud, sobre todo, que es lo que más me quería exigir en este partido porque no es una situación fácil. Al final, he tenido premio y estoy muy contenta", sentenció.