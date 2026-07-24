Publicado 24/07/2026 12:34

Karim Adeyemi empieza a entrenar a las órdenes de Hansi Flick

El delantero del FC Barcelona Karim Adeyemi en su primer entrenamiento como blaugrana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper
El delantero del FC Barcelona Karim Adeyemi en su primer entrenamiento como blaugrana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper - MARC GRAUPERA/FCB

   BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El delantero alemán Karim Adeyemi completó este viernes su primer entrenamiento como jugador del FC Barcelona, después de ser presentado oficialmente el jueves, en una sesión celebrada en el Camp 2 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper bajo las órdenes del técnico Hansi Flick.

   El nuevo fichaje blaugrana trabajó junto al resto de futbolistas disponibles del primer equipo y también con 17 jugadores del Barça Atlètic y del Juvenil, en una sesión que comenzó a las 9.30 horas y que sirvió para que el internacional alemán iniciara su adaptación a la disciplina del conjunto blaugrana.

   El equipo volverá a la actividad este mismo viernes por la tarde con un partido de entrenamiento a puerta cerrada frente al CE Europa (20.00 horas), una nueva prueba de preparación para el conjunto de Flick antes del inicio de la gira asiática de pretemporada.

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