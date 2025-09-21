Publicado 21/09/2025 13:28

El keniano Sabastian Sawe gana el maratón de Berlín con la mejor marca del año

20 September 2025, Berlin: (L-R) Japan's second placed Akira Akasaki, Kenya's first placed Sabastian Sawe from Kenya and third-placed Chimdessa Debele from Ethiopia celebrate on the podium during the award ceremony of the 51st Berlin Marathon. Photo: Andr
20 September 2025, Berlin: (L-R) Japan's second placed Akira Akasaki, Kenya's first placed Sabastian Sawe from Kenya and third-placed Chimdessa Debele from Ethiopia celebrate on the podium during the award ceremony of the 51st Berlin Marathon. Photo: Andr - Andreas Gora/dpa

   MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El atleta keniano Sabastian Sawe se ha impuesto este domingo en el maratón de Berlín con la mejor marca del año, al completar la carrera en la capital alemana en 2 horas, 2 minutos y 16 segundos, mejorando su tiempo en el maratón de Londres (2:02.27).

   Durante su participación en la prueba berlinesa, el africano, de 30 años, parecía estar a punto de batir el récord mundial de 2:00.35 establecido por su compatriota Kelvin Kiptum en el maratón de Chicago de 2023. Sin embargo, el clima cálido y húmedo de la capital alemana le dificultó la tarea.

   En el ecuador de la prueba, Sawe logró dejar atrás a todos sus rivales y terminó con cuatro minutos de ventaja sobre el segundo clasificado, el japonés Akira Akasaki. El etíope Chimdessa Debele, tercero, completó el podio de la carrera.

   En la prueba femenina, la también keniana Rosemary Wanjiru se llevó la victoria, al cruzar la meta con un tiempo de 2:21.05, con las etíopes Dera Dida (2:21:08) y Azmera Gebru (2:21:29) subiéndose a los otros dos cajones.

Contador