El Kern Pharma se presenta esta temporada con una plantilla "sólida" que sueña "con otro triunfo en LaVuelta"

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo Kern Pharma iniciará en unas semanas la que será su séptima temporada como conjunto profesional, en la categoría UCI ProTeam, y lo hará con una plantilla "sólida" que cuenta con 21 ciclistas, con la llegada de cinco fichajes y con el objetivo de "volver a soñar con otro triunfo en La Vuelta a España".

"Hemos trabajado un calendario en el que queremos combinar carreras en las que seremos favoritos al triunfo con otras en las que seguiremos siendo competitivos ante los mejores equipos del mundo. Evidentemente, está adaptado a la realidad del ciclismo actual con esa necesidad constante de puntos, pero sin perder la perspectiva de quiénes somos, fieles a nuestros valores", analizó este miércoles el mánager general del equipo Kern Pharma, Juanjo Oroz.

El trabajo desde la cantera continúa siendo uno de los pilares principales del equipo navarro, reforzado este año con cuatro ciclistas formados en su equipo filial, 'Finisher': Iker Gómez, César Pérez, Unai Ramos y Ho Yen Yi. Junto a ellos, también se incorpora a la escuadra navarra José María Martín, que viene de brillar en amateur con el Extremadura-Pebetero.

Para Oroz, este es un año en el que apostarán "aún más por la cantera", a través de la escuadra Finisher, que es lo que "da sentido a la filosofía del equipo. "Es de dónde venimos y lo que regamos cada día para seguir creciendo", añadió.

El Equipo Kern Pharma continuará fundamentando su valor en la fuerza del colectivo, con la referencia de los recientes éxitos de Urko Berrade y Diego Uriarte, la experiencia de Marc Brustenga, Iván Cobo, Iñigo Elosegui, Unai Iribar, Ibon Ruiz, Iván Sosa y Antonio Soto, la proyección de Mats Wenzel y el constante crecimiento desde la base de Ibai Azanza, Hugo Aznar, Pablo Carrascosa, Nil Gimeno, Jorge Gutiérrez y Mikel Retegi.

"Tenemos una plantilla sólida, con ciclistas que llevan progresando muchos años y que son capaces de alcanzar las cotas más altas e incluso volver a soñar con otro triunfo en La Vuelta a España. Además, entre los más jóvenes hay varios ciclistas que van a dar agradables sorpresas, con un nivel muy alto y una mentalidad clara de que 2026 puede ser su año", concluyó el mánager del Kern Pharma.