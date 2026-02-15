Keshad Johnson se lleva un mediocre concurso de mates y Damian Lillard logra su tercer triunfo en triples

LOS ANGELES, Feb. 15, 2026 -- Portland Trail Blazers' Damian Lillard (R) reacts after the three point contest at the NBA basketball All-Star weekend festivities in Los Angeles, the United States, Feb. 14, 2026. - Europa Press/Contacto/Sun Yuxuan

El alero de Miami Heat Keshad Johnson se adjudicó el concurso de mates del Fin de Semana de las Estrellas de la NBA, el All-Star Weekend 2026, que se está disputando en el Intuit Dome de Los Ángeles (Estados Unidos), mientras que el base de Portland Trail Blazers Damian Lillard, con el tendón de Aquiles roto, se alzó con su tercera victoria en el concurso de triples, emulando a Larry Bird y Craig Hodges.

En un mediocre concurso de mates, Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers), Keshad Johnson (Miami Heat), Jase Richardson (Orlando Magic) y Carter Bryant (San Antonio Spurs) se citaron en una prueba falta de ambición y de creatividad en la que Johnson y Bryant se aseguraron el pase a la ronda final.

Richardson, hijo del mítico Jason Richardson -ganador en dos ocasiones del concurso de mates (2002 y 2003)-, sufrió una peligrosa caída en el segundo intento al golpearse la cabeza en la pista tras fallar un mate, y a pesar de tener éxito en el tercero, fue eliminado. Tampoco avanzó el pívot suplente de los Lakers, Hayes.

Ya en la final, Carter firmó un 50 perfecto -el único del concurso- lanzando el balón alto y luego llevándolo entre sus piernas con éxito en su primer intento. Sin embargo, Johnson, que no fue seleccionado en el 'Draft' de 2024 y que fue ascendido hace poco a los Heat desde la G-League, respondió con un par de mates sólidos para remontar el duelo y llevarse el premio.

Por su parte, Damian Lillard se impuso en el concurso de triples por tercera vez en su carrera -y por tercera vez en los últimos cuatro años-, algo que hasta ahora solo habían logrado Larry Bird y Craig Hodges, todo con el tendón de Aquiles roto y sin haber jugado ningún partido de la NBA esta temporada.

El base de Portland Trail Blazers venció en la ronda final con una puntuación de 29, encestando 21 de sus 27 tiros, incluyendo uno de sus dos tiros 'Desde el Logo', que valieron tres puntos cada uno.

Tras él quedó el escolta de Phoenix Suns Devin Booker -el que había conseguido la puntuación más alta de la primera ronda-, que logró dos tiros perfectos y una puntuación de 23; acertó los dos primeros tiros para acercarse a dos de Lillard, pero falló los últimos tres. Por su parte, el 'rookie' de Charlotte Hornets Kon Knueppel, concluyó en tercera posición con una puntuación de 17 en la ronda final.

Se quedaron fuera de la final Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Norman Powell (Miami Heat), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jamal Murray (Denver Nuggets) y Bobby Portis (Milwaukee Bucks).

Además, el Shooting Stars sustituyó al concurso de habilidades. El equipo de los Knicks -formado por Allan Houston y los 'All-Stars' Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns- se impuso con puntuación de 47 puntos al equipo Cameron -integrado por las exestrellas de Duke Jalen Johnson, Kon Knueppel y Corey Maggette-, que logró 38.