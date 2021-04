Kevin De Bruyne renueva con el Manchester City hasta 2025

HANDOUT - 07 April 2021, United Kingdom, Manchester: Undated handout photo provided by Manchester City Football Club shows Manchester City's Kevin De Bruyne signing a two-year contract extension till 2025. Photo: -/Manchester City Football Club via PA Med

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Manchester City Kevin De Bruyne ha firmado una extensión de dos años en su contrato actual y seguirá siendo 'citizen' hasta el final de la temporada 2024/25, en un acuerdo que le deja "feliz".

"El belga ha pasado cinco años y medio en el Etihad, un período que lo ha llevado a establecerse como uno de los mejores jugadores creativos del mundo", aseguró el City tras anunciar la renovación del jugador hasta 2025.

Kevin De Bruyne ha conquistado, desde su llegada al City en 2015, dos títulos de la Premier League (2018 y 2019), una Copa FA (2019) y cuatro Copas de la Liga (2016, 2018, 2019 y 2020), así como el premio al Jugador del Año de la PFA 2020.

"No podría estar más feliz. Desde que me uní al City en 2015, me he sentido como en casa. Amo a los fans, mi familia está asentada aquí en Mánchester y mi propio juego se ha desarrollado realmente bien", aseguró el belga en declaraciones facilitadas por el club.

"Este club de fútbol está diseñado para el éxito. Me ofrece todo lo que necesito para maximizar mi rendimiento, por lo que firmar este contrato fue una decisión sencilla. Estoy jugando el mejor fútbol de mi carrera y, sinceramente, siento que hay más por venir", auguró.

Y, en concreto, se queda feliz por su relación futbolística con su entrenador, Pep Guardiola. "Vemos el fútbol de la misma forma. Tener esa relación con un técnico es muy importante para mí porque nuestros objetivos están totalmente alineados y queremos las mismas cosas", aseguró.

Por su parte, el director de fútbol 'citizen', Txiki Begiristain, aseguró que es un momento "muy significativo" para el club. "Kevin es, sin duda, uno de los mejores jugadores del fútbol mundial. Su nivel de rendimiento ha sido notablemente constante desde que llegó al City, y en los últimos años se ha convertido en uno de los jugadores de élite", aseguró.

"Su talento es incuestionable, pero también es un profesional consumado cuya dedicación al City ha sido nada menos que extraordinaria. Busca mejorar constantemente, y su enfoque es el modelo perfecto para cualquier jugador joven que busque forjarse una carrera", agregó Begiristain.