Kevin Keegan, diagnosticado de cáncer a sus 74 años

El exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan, de 74 años, ha sido diagnosticado de cáncer tras haberse realizado "una evaluación adicional de sus síntomas abdominales" en el hospital, por lo que "se someterá a tratamiento", según declaró su propia familia en un comunicado.

"Kevin Keegan ingresó recientemente en el hospital para una evaluación adicional de sus síntomas abdominales. Estas pruebas revelaron un diagnóstico de cáncer, por el cual Kevin se someterá a tratamiento", subrayó la nota difundida este miércoles por el Newcastle United.

"Kevin agradece al equipo médico por su intervención y atención continua. Durante este momento difícil, la familia solicita privacidad y no hará más comentarios", concluyó ese breve texto de prensa.

Nacido el 14 de febrero de 1951 en Armthorpe, como jugador en activo recibió el Balón de Oro en 1978 y 1979, cuando militaba en el Hamburgo; no en vano, en el equipo alemán conquistó una Bundesliga. Y antes en el Liverpool había conseguido tres títulos ligueros junto a una FA Cup, dos Copas de la UEFA y el título de la Copa de Europa en el curso 1976/77.

Luego como entrenador jefe, su primera experiencia fue en el Newcastle y después pasó por el banquillo del Fulham, por el de la selección inglesa masculina, por el del Manchester City y, por último, de nuevo por el del Newcastle.