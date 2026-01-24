Kevin Punter, designado MVP de la jornada 24 de la Euroliga

Kevin Punter of FC Barcelona in action during the EuroLeague Regular Season Round 20 match played between FC Barcelona and Maccabi Rapyd Tel Aviv at Palau Blaugrana on January 06, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El estadounidense --con pasaporte serbio-- Kevin Punter, escolta del FC Barcelona, ha sido designado como Jugador Más Valioso (MVP) de la jornada 24 de la fase regular en la Euroliga, gracias a sus 34 créditos de valoración para liderar al equipo culé en su triunfo por 91-98 ante el LDLC ASVEL Villeurbanne.

Sobre la cancha del Astroballe, Punter anotó 31 puntos con 7 de 8 en tiros de dos, 4 de 6 en triples y 5 de 7 en tiros libres, y añadió dos rebotes, cuatro asistencias, dos robos y cinco faltas recibidas. "El jugador de 32 años se aseguró los honores de MVP de la jornada por quinta vez en su carrera y la segunda vez esta temporada", destacó este sábado la organización de la Euroliga en un comunicado oficial.

Punter había logrado previamente una valoración de 40 en la jornada 17, guiando al Barça hacia su histórica victoria por 134-124 contra el Kosner Baskonia. En esta ocasión, el jugador azulgrana repitió actuación brillante y se impuso en la estadística al serbio Filip Petrusev, pívot del Dubai Basketball y autor de una valoración de 33 en la victoria de su equipo como visitante por 79-99 sobre el Paris Basketball.