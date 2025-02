Kevin Punter: "Me gustaría quedarme en el Barça unos años más"

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escolta estadounidense Kevin Punter ha asegurado que le gustaría continuar en el club blaugrana más allá de esta temporada --termina contrato este verano--, en el primer capítulo de 'My Story', el nuevo podcast producido por Barça Studios.

"Todo está genial y me gustaría quedarme aquí (en el Barça) unos años más. Lo he pensado y me he hecho ciertas preguntas. Así que sí, seguro, al 100%", ha asegurado Punter, que llegó al club blaugrana el pasado mes de junio tras acabar contrato con Partizán de Belgrado, y que solo firmó por una temporada con el equipo 'culer'.

Punter ha definido la llamada que recibió del Barça el pasado verano como "una forma de mirar atrás" y una muestra de todo el trabajo que ha realizado. "La llamada del Barça fue como una forma de mirar atrás. Empecé en Lavrio, en Grecia, y ahora juego en el Barça. Es una demostración de todo el trabajo que he hecho, todo el esfuerzo verano tras verano, temporada tras temporada, no ha pasado desapercibido", argumentó.

A sus 31 años el escolta estadounidense ha asegurado que está en un momento óptima en su carrera. "Estoy en un momento de mi carrera en el que estoy más tranquilo. Me puedo centrar en mis objetivos y en estar mejor todos los días. Dejo pasar ciertas cosas que antes no dejaba pasar", declaró.

Porque a pesar de la gran temporada que está realizando --16,5 puntos por partido en Euroliga--, Punter quiere seguir mejorando. "Se trata de seguir trabajando. Es lo más importante para mí y siempre estoy intentando mejorar. No soy una persona complaciente", manifestó.

Un Punter que ha asegurado que en su etapa universitaria quería jugar en la NBA, pero una lesión en el pie se lo impidió. "En mi último año (universitario), con 22 puntos de media, sentí por primera vez que el sueño de llegar a la NBA era real. Mi agente hasta el día de hoy me dijo que posiblemente podía estar en las últimas posiciones de la primera ronda (Draft) y algunos equipos se estaban interesando", explicó.

"Muchas veces pienso lo que hubiera pasado si no me hubiera lesionado. Tenía molestias en un pie y, en un partido, no pude acabar porque no podía ni andar. Volví a casa cojeando. Al día siguiente no podía poner el pie en el suelo. En ese momento supe que mi carrera había terminado", expresó.

Entonces le llegó la oportunidad de jugar en Europa, una opción que al principio Punter no contemplaba. "Estaba a punto de rendirme y mi agente me propuso ir al extranjero. Y yo le respondí que no iba a ninguna parte de Europa. Yo no sabía nada del baloncesto europeo. Cero", afirmó.

Ya es la novena temporada de Punter en Europa, pero el escolta explica que hasta hace dos años pensaba en cómo ir a la NBA. "Hasta la séptima temporada en Europa, en verano siempre estaba pensando constantemente en cómo ir a la NBA. No había hecho las paces con el tema. Cuando entiendes cómo funciona el negocio y el mundo del baloncesto, te das cuenta de que para llegar a la NBA no todo es baloncesto. Ahora, en mi novena temporada, entender esto me da paz mental", señaló.

"A veces echo de menos a mi familia, pero estoy a una llamada de distancia. Mi familia sabe que tengo que hacer lo que estoy haciendo y puedo echar de menos pequeñas cosas, pero no lo cambiaría por nada. Jugar en el extranjero me salva de muchas cosas", finalizó el jugador estadounidense, que espera seguir en el conjunto blaugrana más allá de esta temporada.