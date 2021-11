Al-Khelaifi: "No hemos tenido ningún contacto con Zidane"

Archivo - Mauricio POCHETTINO of PSG, Nasser AL-KHELAIFI of PSG and Leonardo of PSG during the training of the Paris Saint-Germain team on October 18, 2021 at Camp des Loges in Saint-Germain-en-Laye, France - Photo Matthieu Mirville / DPPI - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press