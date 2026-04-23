Al-Khelaïfi: "A mí también me importan las ligas, debemos dejar de lado el egoísmo"

Archivo - Nasser AL-KHELAIFI of PSG during the UEFA Champions League, Semi-finals, 1st leg football match between Borussia Dortmund and Paris Saint-Germain on May 1, 2024 at Signal Iduna Park in Dortmund, Germany - Photo Matthieu Mirville / DPPI - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Paris Saint-Germain y de la Asociación de Clubes Europeos (EFC), Nasser Al-Khelaïfi, sostuvo este jueves que "también" le "importan las ligas", y pidió "dejar de lado el egoísmo" para alcanzar "la paz" en el fútbol europeo, al mismo tiempo que aseguró que la mejor decisión que ha tomado en el club parisino es contratar al entrenador español Luis Enrique Martínez.

"Estoy muy orgulloso de estar en semifinales de la Champions, son tres años consecutivos. Es algo especial. Es una competición muy dura, tengo gran respeto por todos los clubes que están en 'semis'", dijo el dirigente en 'The Forum', evento organizado por el Atlético y Apollo Sports Capital en el Riyadh Air Metropolitano.

Al-Khelaïfi también tuvo palabras positivas para el nuevo formato de las competiciones europeas, que "ha sido un éxito increíble, sin duda". "Cada partido es importante, han mejorado las cosas, hay más goles, eso significa que hay mejor fútbol para los aficionados, todos queremos ver más goles. También el fútbol femenino. Ha sido un gran éxito", elogió.

Y también habló de su papel en el conflicto entre el Real Madrid y la UEFA por la Superliga impulsada por Florentino Pérez. "En la EFC hemos trabajado para que las relaciones entre clubes europeos puedan mejorar, estamos de acuerdo en que la confianza lleva a mejor fútbol. Hemos conseguido dar un paso adelante en esto", dijo.

"No soy el único que ha participado en esa paz, también hay que agradecer al Real Madrid, al FC Barcelona, al Chelsea, al Atlético, no ha sido fácil. No sé si va a haber paz, pero es fantástico que Ceferin haya sido tan honesto y quiera conseguir lo mejor para el fútbol. Todos los clubes tiene el mismo interés, el mismo objetivo, pero quieren llegar de formas diferentes. Tenemos que aprender a cooperar, porque vamos a salir ganando todos", afirmó.

Y reveló 'secretos' de ese diálogo. "Me pidieron si quería encontrar la paz y dije 'por supuesto'. Cuando hablé con ellos les dije que había que trabajar y remangarse. Fue duro, pero esta paz va a ayudar a todos, a las ligas nacionales, a las competiciones continentales", agregó.

"A mi me importa LaLiga, la Premier, la Serie A, la Ligue 1, tenemos que dejar de lado el egoísmo, tenemos que pensar en trabajar juntos. Hay un espacio para eso, hay que dejar a un lado el ego y conseguir la paz", zanjó Al-Khelaïfi.

Además, defendió que su mejor decisión como presidente del PSG fue "contratar a Luis Enrique como entrenador y a Luis Campos como director deportivo". "Ambos hacen maravillosamente su trabajo. El trabajo bien hecho ha sido estupendo desde el principio, su filosofía es increíble. Es un paquete completo como entrenador, persona... Ha pasado momentos duros, cree en el proyecto", explicó.

"España debería estar muy orgullosa de Luis Enrique. Siempre es positivo y siempre está motivado. Es la manera que tiene de ver las cosas, todos aprendemos de él", añadió un dirigente catarí que no lamenta "ninguna decisión que haya tomado". "Pero sí se aprende. Y he aprendido quizá de algún jugador que hemos fichado y no ha funcionado, aunque es una decisión colectiva", relató.

Finalmente, Al-Khelaïfi abordó la lista de favoritos para el Mundial de este verano. "Francia tiene muy buen equipo, España tiene una selección maravillosa. Brasil siempre es Brasil, Argentina también, pero creo que el Mundial lo ganará un equipo europeo", afirmó.