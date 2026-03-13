Kilian Jornet y Julbo presentan su primera colección de gafas deportivas. - JULBO

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca francesa de óptica deportiva Julbo y el atleta de resistencia Kilian Jornet han presentado la 'Kilian Jornet Series', una colección cápsula que reúne cinco modelos emblemáticos de la firma diseñados para el rendimiento en entornos de montaña.

La colección incluye las referencias Faster, Intensity, Fury, Shield y Liry. Estos modelos han sido seleccionados y testados por el propio Jornet durante el desarrollo de su proyecto 'States of Elevation', acumulando más de 500 horas de actividad, 5.145 kilómetros recorridos y 123.045 metros de desnivel positivo.

Desde el punto de vista del diseño, la colección presenta una estética unificada con un color exclusivo que rinde homenaje al entorno geográfico del atleta. La paleta cromática se inspira de forma directa en los paisajes naturales de Noruega, país donde Jornet reside y desarrolla gran parte de su entrenamiento.

Con esta elección, se busca reflejar una conexión con la naturaleza en estado puro, un valor que ambas partes han destacado como pilar fundamental de su identidad.

El objetivo de la colección es ofrecer soluciones técnicas adaptadas a las exigencias del deporte de resistencia en montaña, combinando protección, ligereza y funcionalidad, características que han convertido a Julbo en una referencia dentro del sector.

Kilian Jornet está considerado uno de los deportistas más destacados del panorama internacional en disciplinas de montaña y ultraresistencia. Criado en los Pirineos, ha logrado numerosas victorias en pruebas como el Ultra-Trail du Mont-Blanc y es también conocido por sus ascensiones rápidas a cumbres como el Everest sin el uso de oxígeno.

Además de su actividad deportiva, es cofundador de la marca Nnormal y promueve iniciativas medioambientales a través de la Kilian Jornet Foundation. Fundada en 1888 en el macizo del Jura, Julbo es una marca especializada en equipamiento óptico para deportes outdoor. La compañía desarrolla gafas de sol, gafas graduadas deportivas, máscaras y cascos de esquí, así como cascos de ciclismo.

Su sede central alberga un laboratorio dedicado al montaje de lentes graduadas para gafas deportivas, con el objetivo de controlar todo el proceso de producción. En el desarrollo de nuevas soluciones de protección, Julbo cuenta con el acompañamiento del grupo Peugeot Frères Industrie, con quien comparte valores ligados a la innovación, el rendimiento y la sostenibilidad.