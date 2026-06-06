Kimi Antonelli logra en Mónaco su cuarta 'pole position' del curso

12 KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the Formula 1 Grand Prix de Canada 2026, 6th round of the 2026 Formula One World Championship from June 5 to 7, 2026 on the Circuit de Monaco, in Monte-Carlo, Monaco - Photo Xavier Bo - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ha logrado este sábado la 'pole position' para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, sexta prueba del Campeonato del Mundo, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) saldrá duodécimo en la parrilla dominical y su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) lo hará desde el vigesimoprimer puesto.

En el circuito urbano del Principado, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) mostró buena cara y estuvo seguido en los puestos cabeceros por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y por el cada vez menos sorprendente Kimi Antonelli, si bien el habitual acelerón de los últimos compases tuvo que esperar por un accidente de Gabriel Bortoleto (Audi).

El brasileño tocó el muro en la 'chicane', rompió la dirección de su coche y provocó que hubiera bandera roja en pista con 2:11 todavía por gastar en el reloj, truncando cualquier sueño de mejorar entre los menos destacados del pelotón; tal fue el caso de Fernando Alonso, en un bólido que le sigue dando mucho problemas y que le hizo quedarse cribado.

Igualmente se quedaron sin pasar a la Q2 el francés Esteban Ocon (Haas), el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), el inglés Oliver Bearman (Haas), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin). Se salvó Carlos Sainz porque 'in extremis' hizo una vuelta de 1:14.348 vuelta, mejorando en el últimos sector.

Esa salvada con los semáforos ya apagados metió al madrileño en la Q2 como décimo mejor piloto, pero esa alegría no se confirmó porque empeoró en la siguiente tanda sobre el asfalto monegasco y quedó cribado junto a su compañero en la escudería Williams, el tailandés Alexander Albon.

Tampoco continuaron da el alemán Nico Hülkenberg (Audi), el argentino Franco Colapinto (Alpine), el inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls) ni Bortoleto, que no había podido regresar tras su percance. Entre los 'gallitos', Leclerc atacó con 1:12.928, el inglés Lando Norris (McLaren) replicó con 1:12.919 y poco tardó Antonelli en batirlo con 1:12.778.

Pero fue Verstappen quien, con 1:12:449, lideró la tabla de tiempos y renovó energías de cara a una Q3 donde los hombres fuertes del Mundial apretaron. Norris paró ahí el cronómetro en 1:12.765, Hamilton lo hizo en 1:12.553, Antonelli en 1:12.375 y Verstappen se colocó a 0.001 de distancia del italiano, a la espera de que Leclerc hiciese intentona.

A pesar de salir mal de la famosa curva Rascasse, el piloto local hizo vuelta en 1:12.351 y obligó a que los demás incrementasen el nivel cuanto antes. Probó suerte el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), pero fue Verstappen quien merodeó la 'pole' con su 1:12.094 hasta que Antonelli, actual líder del Mundial, atrapó la posición de privilegio con 1:12.051.